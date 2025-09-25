美媒：川普承諾不會允許以色列併吞約旦河西岸

政治新聞媒體Politico今天引述6名知情人士的說法報導，美國總統川普已向阿拉伯國家領導人承諾，不會允許以色列併吞被占領的約旦河西岸（West Bank）。

路透社援引Politico報導，其中兩名消息人士說，川普在聯合國大會（UN General Assembly）場邊與阿拉伯國家領導人會談時，對這項議題立場堅定。

另外兩名知情人士說，美方團隊提交了一份白皮書，概述川普政府結束加薩戰爭的計畫，其中包括反對以色列併吞約旦河西岸的承諾。

以色列在加薩（Gaza）的軍事行動招致全球譴責，加薩衛生當局表示，以色列的攻勢已導致超過6.5萬名巴勒斯坦人喪命。全球飢餓監測組織說，加薩部分地區正飽受饑荒之苦。