川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

美國總統川普日前在聯合國大會發表演說，直指氣候變遷議題是一場騙局，加州州長紐森（Gavin Newsom）24日反應說，「那是什麼鬼？」（what the hell is that?），並認為氣候變遷議題被視為騙局的觀點不能被正常化。

被視為可能成為民主黨2028總統參選人之一的紐森24日出席柯林頓全球論壇（Clinton Global Initiative），與美國前總統柯林頓座談。紐森諷刺地表示，川普在聯合國發表的演說，其中針對氣候變遷的觀點非常驚人。

紐森說，氣候變遷被視為騙局的看法不能被正常化，並批評川普過去8個月來對美國環境保護局 （United States Environmental Protection Agency）的所作所為，以及取消加州在「空氣清潔法案」之下管理排氣管排放的權力等，令人瞠目結舌。

柯林頓在致詞時也表達他對國家的憂心，指他擔心國家的分裂，也擔心現在對科學、公共衛生和高等教育的攻擊，甚至在軍隊中禁止部分書籍；柯林頓說，他擔心擴大的貿易戰，以及盟友和國際組織的斷裂。

柯林頓說，他擔心庇護和重新安置項目的取消，也擔心國家對正當法律程序的踐踏，同時他也擔心，美國可能失去言論自由的風險，指政府正在施壓限制新聞、喜劇的發言。