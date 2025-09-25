快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

聽新聞
0:00 / 0:00

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國加州州長紐森。（美聯社）
美國加州州長紐森。（美聯社）

美國總統川普日前在聯合國大會發表演說，直指氣候變遷議題是一場騙局，加州州長紐森（Gavin Newsom）24日反應說，「那是什麼鬼？」（what the hell is that?），並認為氣候變遷議題被視為騙局的觀點不能被正常化。

被視為可能成為民主黨2028總統參選人之一的紐森24日出席柯林頓全球論壇（Clinton Global Initiative），與美國前總統柯林頓座談。紐森諷刺地表示，川普在聯合國發表的演說，其中針對氣候變遷的觀點非常驚人。

紐森說，氣候變遷被視為騙局的看法不能被正常化，並批評川普過去8個月來對美國環境保護局 （United States Environmental Protection Agency）的所作所為，以及取消加州在「空氣清潔法案」之下管理排氣管排放的權力等，令人瞠目結舌。

柯林頓在致詞時也表達他對國家的憂心，指他擔心國家的分裂，也擔心現在對科學、公共衛生和高等教育的攻擊，甚至在軍隊中禁止部分書籍；柯林頓說，他擔心擴大的貿易戰，以及盟友和國際組織的斷裂。

柯林頓說，他擔心庇護和重新安置項目的取消，也擔心國家對正當法律程序的踐踏，同時他也擔心，美國可能失去言論自由的風險，指政府正在施壓限制新聞、喜劇的發言。

柯林頓 美國 氣候變遷

延伸閱讀

日經評論：美中勾結 恐掀全球強權統治

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

「俄國像紙老虎」川普稱烏能奪回領土 克宮怒了：是熊不是老虎

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

相關新聞

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

美國總統川普日前在聯合國大會發表演說，直指氣候變遷議題是一場騙局，加州州長紐森（Gavin Newsom）24日反應說，...

日首相石破茂：遲早承認巴勒斯坦

日本首相石破茂廿三日在聯合國大會發表演說表示，日本遲早會承認巴勒斯坦國，同時強烈譴責以色列地面進攻加薩。

無人機頻擾歐洲領空 北約列防禦首要任務、法國全天監控

波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對小型無...

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

（德國之聲中文網）周二（9月23日）在聯大會議場邊，美國總統川普被記者問道：如果俄羅斯軍機進犯北約領空，是否認為北約國家應將其擊落？

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。