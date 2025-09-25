馬斯克父親 涉猥褻5名子女

紐約時報報導，世界首富馬斯克的父親厄羅爾被爆涉嫌猥褻五名親生及繼子女，馬斯克知情且曾對手足伸援。這段籠罩家族超過卅年的醜聞可能是這對父子決裂主因。

馬斯克並未回應置評，厄羅爾則全盤否認指控，稱報導是「無稽之談」，反咬家人藉此敲詐馬斯克。

現年七十九歲的厄羅爾出生於南非比勒陀利亞，年輕時是成功商人，也曾擔任市議員，歷經三段婚姻，有至少九名親生與繼子女。第一任妻子是馬斯克的母親梅耶；一九八九年離婚後，他短暫與模特兒威爾森結婚，最終再度分開。一九九二年，他迎娶小他十九歲的貝佐伊登豪特。

紐約時報報導，最早一項指控可追溯到一九九三年，當年僅四歲的繼女聲稱遭厄羅爾猥褻；十年後，她又稱撞見他聞自己的內衣。其他家人更指控厄羅爾曾性侵過二名女兒與一名繼子。二○二三年，當時僅五歲的繼子說「爸爸摸了我的屁股」，社工與家人因此再度報警。

根據法院紀錄，警方至少三度調查相關案件，其中兩次不了了之，第三次則尚不清楚調查細節。雖然厄羅爾從未被定罪，但紐時指出，他多年來在家族內「保持強大控制力」，使爭議更加複雜。

報導說，親戚曾多次寫信求助，馬斯克有時會提供經濟支援，甚至試圖讓部分家人遠離父親。這名受害繼女後來與厄羅爾在一起，兩人至少育有一個孩子。

馬斯克並未回應紐時，但二○一七年他接受滾石訪談曾哽咽表示，父親厄羅爾「做過幾乎所有能想像到的壞事」。他回憶，十歲時選擇與父親同住，弟妹則跟母親生活，當時只因覺得父親孤單，「我想我可以陪伴他」，事後卻發現「這不是個好主意」。二○二三年出版的授權傳記中，他也明言與父親早已斷絕往來。

對於這些指控，厄羅爾全盤否認，駁斥報導是「無稽之談」，反控家人「唆使孩子說謊」，企圖勒索馬斯克。厄羅爾還說與馬斯克的「關係良好」，但紐時引述多名家人與社工說法，形容這對父子早已形同決裂。