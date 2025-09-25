聽新聞
石破茂：遲早承認巴勒斯坦

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相石破茂廿三日在聯大總辯論發表演說。（法新社）
日本首相石破茂廿三日在聯大總辯論發表演說。（法新社）

日本首相石破茂廿三日在聯合國大會發表演說表示，日本遲早會承認巴勒斯坦國，同時強烈譴責以色列地面進攻加薩。

目前近八成聯合國會員國已承認巴勒斯坦國。在加薩戰爭將滿二年之際，英國、加拿大與法國等多國本周紛紛宣布承認巴勒斯坦國，希望施壓以色列停火。

石破茂在聯大總辯論表示，「以色列官員的言論似乎明確否決巴勒斯坦建國概念，令我相當憤慨」。

石破茂表示，「對日本而言，問題不是承認巴勒斯坦國與否，而是何時承認。以色列政府持續的片面行動，令人無法接受。我必須清楚表明，如果再出現阻礙實現兩國方案的舉動，日本將被迫採取新的因應措施」。

二○二三年十月七日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列導致一二一九名以色列人喪生，引發加薩戰爭。戰爭爆發近二年，以軍行動已造成逾六五○○○名巴勒斯坦人死亡。

美國川普政府主張，承認巴勒斯坦是在「獎勵」哈瑪斯的攻擊行動。除了日本，南韓與新加坡同樣尚未承認巴勒斯坦國。

石破茂表示，「哈瑪斯發動的恐怖活動，以及我們如今在加薩見到的毀滅性景象，令許多人深感哀痛。最重要的是，巴勒斯坦能以可持續的方式，與以色列和平共存」。

共同社先前報導，美國要求日本政府不要承認巴勒斯坦，甚至稱承認巴勒斯坦將嚴重影響日美關係。法國、英國則私下遊說日本，在本屆聯大總辯論採取一致立場承認巴勒斯坦。日本最後選擇「遲早會承認」這項說法。

