馬拉威總統查奎拉承認敗選 前任穆薩里卡再度上台

中央社／ 馬拉威首都里朗威24日綜合外電報導

非洲東南部國家馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）今天承認在16日舉行的總統大選敗給他的前任穆薩里卡（Peter Mutharika）。兩人已第4度在總統大選對決。

路透社報導，馬拉威選舉委員會原定今天公布大選最終結果，查奎拉趕在消息出爐前不到2小時先行宣布敗選。選後至今公布的官方統計結果都顯示，穆薩里卡明顯領先。

查奎拉對全國發表敗選演說時表示：「基於對國民意志的尊重，也為了維護憲法，我該做的就是承認敗選。...我會盡全力確保...政權和平轉移。」

在全國開票中心守候的穆薩里卡支持者聽到查奎拉宣布敗選時，立刻歡欣鼓舞慶祝。

政治分析家先前已預測，穆薩里卡會對查奎拉連任之路構成強大挑戰，因為自從上次大選後馬拉威經濟已惡化。

現年85歲的穆薩里卡在2014和2019年舉行的總統大選勝出，但2019年那場大選因大量違規事件而遭到憲法法院判決無效，2020年重辦的選舉則是由現年70歲的查奎拉當選。

大選 馬拉威 敗選

無人機頻擾歐洲領空 北約列防禦首要任務、法國全天監控

波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對小型無...

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

（德國之聲中文網）周二（9月23日）在聯大會議場邊，美國總統川普被記者問道：如果俄羅斯軍機進犯北約領空，是否認為北約國家應將其擊落？

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，...

國際承認巴勒斯坦 反制抗以效果仍有限？一文看懂以巴問題來龍去脈

近來英國、法國、加拿大、澳洲與葡萄牙等國紛紛承認巴勒斯坦，希望給以色列（在加薩走廊的殺戮）壓力。承認巴勒斯坦的意義為何？承認巴勒斯坦有助以色列停止加薩戰爭嗎？本文將從以巴衝突的起源，國家承諾的國際法意義，以及學者對現況的分析切入，盼帶領讀者了解以巴問題的來龍去脈。

