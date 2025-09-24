馬拉威總統查奎拉承認敗選 前任穆薩里卡再度上台

非洲東南部國家馬拉威總統查奎拉（Lazarus Chakwera）今天承認在16日舉行的總統大選敗給他的前任穆薩里卡（Peter Mutharika）。兩人已第4度在總統大選對決。

路透社報導，馬拉威選舉委員會原定今天公布大選最終結果，查奎拉趕在消息出爐前不到2小時先行宣布敗選。選後至今公布的官方統計結果都顯示，穆薩里卡明顯領先。

查奎拉對全國發表敗選演說時表示：「基於對國民意志的尊重，也為了維護憲法，我該做的就是承認敗選。...我會盡全力確保...政權和平轉移。」

在全國開票中心守候的穆薩里卡支持者聽到查奎拉宣布敗選時，立刻歡欣鼓舞慶祝。

政治分析家先前已預測，穆薩里卡會對查奎拉連任之路構成強大挑戰，因為自從上次大選後馬拉威經濟已惡化。

現年85歲的穆薩里卡在2014和2019年舉行的總統大選勝出，但2019年那場大選因大量違規事件而遭到憲法法院判決無效，2020年重辦的選舉則是由現年70歲的查奎拉當選。