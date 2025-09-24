西班牙防長專機經俄加里寧格勒附近 機上GPS遭干擾
西班牙國防部表示，國防部長羅布雷斯今天稍早搭乘軍機前往立陶宛途中，經過俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）飛地附近時，軍機的全球定位系統（GPS）遭到干擾。
路透社報導，當時軍機上除羅布雷斯（MargaritaRobles）之外，還有部署於北大西洋公約組織（NATO）東翼防空任務的西班牙空軍官兵家屬。
本月稍早波蘭擊落一架入侵領空的無人機後，北約啟動這項東翼防空任務。
西班牙國防部今天表示，這支西班牙空軍分遣隊上週在波羅的海上空攔截8架俄羅斯軍機。
國防部發言人說：「確實有人試圖干擾GPS訊號，但由於我們軍機採加密系統，並未受到影響。」
發言人還說，「這條航線，包括民航班機在內，遇到這種情況應該很常見，不僅是我們的軍機才有」。
根據西班牙政府行程，羅布雷斯今天將在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地與立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）舉行雙邊會談。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8月31日搭乘專機前往保加利亞途中，飛機的GPS也遭到干擾。
歐盟發言人透露，保加利亞當局懷疑這起事件和俄羅斯的干擾行為有關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言