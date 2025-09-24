西班牙防長專機經俄加里寧格勒附近 機上GPS遭干擾

西班牙國防部表示，國防部長羅布雷斯今天稍早搭乘軍機前往立陶宛途中，經過俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）飛地附近時，軍機的全球定位系統（GPS）遭到干擾。

路透社報導，當時軍機上除羅布雷斯（MargaritaRobles）之外，還有部署於北大西洋公約組織（NATO）東翼防空任務的西班牙空軍官兵家屬。

本月稍早波蘭擊落一架入侵領空的無人機後，北約啟動這項東翼防空任務。

西班牙國防部今天表示，這支西班牙空軍分遣隊上週在波羅的海上空攔截8架俄羅斯軍機。

國防部發言人說：「確實有人試圖干擾GPS訊號，但由於我們軍機採加密系統，並未受到影響。」

發言人還說，「這條航線，包括民航班機在內，遇到這種情況應該很常見，不僅是我們的軍機才有」。

根據西班牙政府行程，羅布雷斯今天將在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地與立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）舉行雙邊會談。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8月31日搭乘專機前往保加利亞途中，飛機的GPS也遭到干擾。

歐盟發言人透露，保加利亞當局懷疑這起事件和俄羅斯的干擾行為有關。