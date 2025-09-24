快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

西班牙防長專機經俄加里寧格勒附近 機上GPS遭干擾

中央社／ 馬德里24日綜合外電報導

西班牙國防部表示，國防部長羅布雷斯今天稍早搭乘軍機前往立陶宛途中，經過俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）飛地附近時，軍機的全球定位系統（GPS）遭到干擾。

路透社報導，當時軍機上除羅布雷斯（MargaritaRobles）之外，還有部署於北大西洋公約組織（NATO）東翼防空任務的西班牙空軍官兵家屬。

本月稍早波蘭擊落一架入侵領空的無人機後，北約啟動這項東翼防空任務。

西班牙國防部今天表示，這支西班牙空軍分遣隊上週在波羅的海上空攔截8架俄羅斯軍機。

國防部發言人說：「確實有人試圖干擾GPS訊號，但由於我們軍機採加密系統，並未受到影響。」

發言人還說，「這條航線，包括民航班機在內，遇到這種情況應該很常見，不僅是我們的軍機才有」。

根據西班牙政府行程，羅布雷斯今天將在立陶宛希奧利艾（Siauliai）空軍基地與立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）舉行雙邊會談。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8月31日搭乘專機前往保加利亞途中，飛機的GPS也遭到干擾。

歐盟發言人透露，保加利亞當局懷疑這起事件和俄羅斯的干擾行為有關。

國防部 西班牙 發言人

延伸閱讀

教唆國軍駕駛軍機投敵案 監院促國防部檢討並強化軍人武德

颱風遠離啟動軍機疏運 馬祖仍有零星旅客滯留

國防部預告修正軍機噪音補償辦法 增列補助調整機制

颱風樺加沙打亂馬祖交通 24日擬啟動軍機疏運

相關新聞

無人機頻擾歐洲領空 北約列防禦首要任務、法國全天監控

波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對小型無...

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

（德國之聲中文網）周二（9月23日）在聯大會議場邊，美國總統川普被記者問道：如果俄羅斯軍機進犯北約領空，是否認為北約國家應將其擊落？

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，...

國際承認巴勒斯坦 反制抗以效果仍有限？一文看懂以巴問題來龍去脈

近來英國、法國、加拿大、澳洲與葡萄牙等國紛紛承認巴勒斯坦，希望給以色列（在加薩走廊的殺戮）壓力。承認巴勒斯坦的意義為何？承認巴勒斯坦有助以色列停止加薩戰爭嗎？本文將從以巴衝突的起源，國家承諾的國際法意義，以及學者對現況的分析切入，盼帶領讀者了解以巴問題的來龍去脈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。