快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

義大利強烈譴責無人機攻擊加薩援助船隊 派軍艦支援

中央社／ 羅馬24日綜合外電報導

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）今天表示，在加薩救援船隊的籌劃者通報多艘船隻於希臘附近遭多架無人機攻擊後，已派遣一艘海軍巡防艦協助這個船隊。

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）指出，昨天深夜，船隊行經希臘海域時，周圍傳出逾12次爆炸聲，且有「不明物體」掉落甲板造成損害。

克羅塞托透過國防部在社群平台X發表聲明指出：「為確保『船隊』上義大利公民安全……我已與總理討論並下令義大利海軍多功能巡防艦法山號（Fasan）立即介入救援，該艦目前正於克里特島以北的『安全海洋行動』（Operation Safe Sea）任務中執勤。」

他補充，這艘軍艦已在前往事發海域途中，準備執行必要的救援行動。

克羅塞托強烈譴責針對船隊發動「無人機攻擊」的不明肇事者，並強調這是「最強烈的譴責」。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，已要求以色列確保船上「義大利公民、國會議員及歐洲議會議員」等挺巴勒斯坦行動者的安全。

外交部並補充，義大利先前已通知以色列，「凡交由以色列部隊執行的任何行動，必須遵守國際法暨絕對謹慎原則」。

聲明還指出：「塔加尼部長已指示駐特拉維夫大使館持續蒐集相關資訊，並再次向以色列政府重申，必須對船上人員提供絕對保障。」

「全球堅毅船隊」本月稍早自西班牙巴塞隆納啟航，目標是突破以色列對加薩的封鎖，將援助物資送達當地。

目前船隊共有51艘船隻，大多停泊在希臘克里特島外海。等待啟航船隻先前曾在突尼西亞遇到兩起疑似無人機襲擊事件。瑞典氣候行動者童貝里（GretaThunberg）也已自這個北非國家登船。

以色列曾在今年6月和7月阻止行動者兩度試圖由海路進入加薩，並於22日重申，不會允許該救援船隊靠近這個衝突中的巴勒斯坦地區。

義大利 以色列 國防部 加薩走廊 軍艦

延伸閱讀

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

國際承認巴勒斯坦 反制抗以效果仍有限？一文看懂以巴問題來龍去脈

「承認巴勒斯坦是時間問題」日相石破茂聯大演說 譴責以色列進攻加薩

加薩人道危機加劇！ 西方20多國連署援助病患 美國未加入

相關新聞

無人機頻擾歐洲領空 北約列防禦首要任務、法國全天監控

波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對小型無...

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

（德國之聲中文網）周二（9月23日）在聯大會議場邊，美國總統川普被記者問道：如果俄羅斯軍機進犯北約領空，是否認為北約國家應將其擊落？

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，...

國際承認巴勒斯坦 反制抗以效果仍有限？一文看懂以巴問題來龍去脈

近來英國、法國、加拿大、澳洲與葡萄牙等國紛紛承認巴勒斯坦，希望給以色列（在加薩走廊的殺戮）壓力。承認巴勒斯坦的意義為何？承認巴勒斯坦有助以色列停止加薩戰爭嗎？本文將從以巴衝突的起源，國家承諾的國際法意義，以及學者對現況的分析切入，盼帶領讀者了解以巴問題的來龍去脈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。