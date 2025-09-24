無人機頻擾歐洲領空 北約列防禦首要任務、法國全天監控

快訊

中央社／ 巴黎24日專電
波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。 示意圖／美聯社
波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對小型無人機採干擾措施，大型機種則適用防空手段。

法國電視2台（France 2）報導，外來無人機的威脅也持續籠罩法國領空。

除了總統府艾里賽宮（Elysée）和各部會之外，原則上核電廠等戰略要地上空也禁止無人機飛行。但環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）2018年曾成功操控無人機飛越多座法國核電廠，甚至有一架墜毀在其中一座核電廠上。

機場則有自己的安全措施，有7座機場已安裝無人機偵測系統，另有4座機場即將部署。

報導提到，法國空軍以70具雷達全天候監控領空。一名上校說：「要看無人機的大小。我們不會派戰機對付民用迷你無人機，（體積）太小了，所以我們會採取干擾措施。但如果是大一點的無人機，可能更符合常規防空和地對空防禦。」

一旦出現警報，軍隊會通知地方當局，地方當局也擁有特殊因應工具。例如北部有一家供貨給軍方和地方政府的企業專門生產遠端干擾器、反制特定目標的干擾槍等。

北大西洋公約組織（NATO）歐洲聯軍部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）接受世界報（LeMonde）訪問，談到近期俄羅斯無人機和戰機頻頻入侵歐洲國家時說，一旦出現威脅，「我們準備好保衛人民」。

他在今天刊登的報導中說：「這不再只是維護邊境秩序，而是採取全面措施。」

格林克維奇預計今天抵法訪問。他指出：「無人機是我們的首要任務，相信我們很快能在東翼發展出對抗這些無人機的能力。」

