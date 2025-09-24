川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

（德國之聲中文網）周二（9月23日）在聯大會議場邊，美國總統川普被記者問道：如果俄羅斯軍機進犯北約領空，是否認為北約國家應將其擊落？

川普簡短回答說：「是的，我贊同。」川普是在昨天與烏克蘭總統澤倫斯基會面前對媒體做出的這一表述。

上周五，3架俄羅斯戰鬥機闖入愛沙尼亞領空。愛沙尼亞政府提出強烈抗議並呼籲北約做出果斷反應。兩周前，一批俄羅斯無人機在空襲烏克蘭途中進入波蘭領空，有幾架被北約防空擊落。羅馬尼亞也通報稱遭俄羅斯無人機闖入。

鑑於此，美國重申了保護北約領土免遭入侵的承諾。「我想借此機會重申並強調，美國及其盟友將保衛每一寸北約領土，」美國駐聯合國大使邁克．沃爾茲在紐約聯合國安理會特別會議上表示。

波蘭外長西科爾斯基(Radek Sikorski) 也在聯大會議上警告：如果再有俄羅斯飛機或導彈未經允許進入波蘭領空，「不管是有意還是失誤，被擊落在北約領土上，請不要來哭喪，我們警告過了。」

