智利推舉前總統巴舍萊 角逐聯合國秘書長

智利總統波里奇（Gabriel Boric）在聯合國大會宣布，智利今天推舉前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）參選下屆聯合國秘書長，以接替現任秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres），其任期將於明年屆滿。

波里奇指出，現年73歲的巴舍萊是最佳人選。她本身是兒科醫師，曾分別於2006至2010年及2014至2018年兩度擔任智利唯一的女性總統。她隸屬智利社會黨，過去亦曾擔任聯合國婦女署執行長，以及聯合國人權事務高級專員。

波里奇強調：「巴舍萊不僅是全球知名且受尊敬的人物，更是一位生涯經歷與聯合國核心價值高度契合的女性。」

聯合國成立80年來，從未有女性出任秘書長，僅有一位來自拉丁美洲的秘書長——秘魯的裴瑞茲（JavierPerez de Cuellar），任期自1982年至1991年。