華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

智利推舉前總統巴舍萊 角逐聯合國秘書長

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

智利總統波里奇（Gabriel Boric）在聯合國大會宣布，智利今天推舉前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）參選下屆聯合國秘書長，以接替現任秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres），其任期將於明年屆滿。

波里奇指出，現年73歲的巴舍萊是最佳人選。她本身是兒科醫師，曾分別於2006至2010年及2014至2018年兩度擔任智利唯一的女性總統。她隸屬智利社會黨，過去亦曾擔任聯合國婦女署執行長，以及聯合國人權事務高級專員。

波里奇強調：「巴舍萊不僅是全球知名且受尊敬的人物，更是一位生涯經歷與聯合國核心價值高度契合的女性。」

聯合國成立80年來，從未有女性出任秘書長，僅有一位來自拉丁美洲的秘書長——秘魯的裴瑞茲（JavierPerez de Cuellar），任期自1982年至1991年。

聯合國 智利 秘書長

延伸閱讀

美促台參與技術工作 外交部籲ICAO拒絕大陸政治壓力

馬克宏：川普唯有結束加薩衝突 才可能得諾貝爾和平獎

堰塞湖溢流釀死傷 賴總統：中央首長多次對花蓮提出預警

賴總統：建構可恃、可用、可信、全面防衛體系確保國安

相關新聞

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

聯合國大會在美國紐約開議，川普政府鎖定伊朗祭出禁令，要求伊朗代表團未經國務院允許不得進入好市多（Costco）等多家會員...

拘留編號「4398」！南韓前第一夫人金建希出庭受審 憲政史上首見

南韓前第一夫人金建希24日以被告身分出庭，參加被控貪腐案的首次庭訊，也因法院允許媒體進行拍攝，讓韓憲政史上首位前第一夫人...

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，...

南韓「全拋世代」人口危機，AI能否成為救命稻草？

當今世界各國普遍面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，如何設計有效政策已成為治理核心課題。以南韓為例，其出生率長期位居全球最低，新當選的李在明政府也承諾投入鉅額資源推動新婚住房補助、家庭稅收優惠、托育津貼等措施，是否能扭轉下滑趨勢，外界仍不看好。

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

