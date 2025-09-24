國際承認巴勒斯坦 反制抗以效果仍有限？一文看懂以巴問題來龍去脈

前言：近來英國、法國、加拿大、澳洲與葡萄牙等國紛紛承認巴勒斯坦，希望給以色列（在加薩走廊的殺戮）壓力。承認巴勒斯坦的意義為何？承認巴勒斯坦有助以色列停止加薩戰爭嗎？本文將從以巴衝突的起源，國家承諾的國際法意義，以及學者對現況的分析切入，盼帶領讀者了解以巴問題的來龍去脈。

近來英國、法國、加拿大與澳洲等國因為以色列持續對加薩走廊進行種族屠殺，紛紛承認巴勒斯坦的國家地位，希望藉此施壓以色列在加薩戰爭停火。對此，外媒綜合報導指出，明確化巴勒斯坦的國家地位雖讓以色列憤懣，但仍無濟於事；學者黃奎博受訪時坦言，若區域外強權干涉，或是阿拉伯國家加強合作，加薩戰爭比較有機會結束。

以色列未遵兩國方案

根據《英國廣播公司》報導，英國、法國、加拿大等國近日紛紛承認巴勒斯坦，以西方國家來說相當少見。以色列的與巴勒斯坦的紛爭從1917年的《貝爾福宣言》，英國承諾在阿拉伯人口佔90%的巴勒斯坦地區幫助猶太人建立民族家園就已開始；1947年，聯合國大會通過第181號決議，將巴勒斯坦託管地分為兩個國家：以色列與巴勒斯坦，但以色列透過軍事優勢與美國支持下，並沒有實際落實兩國方案。

阿拉伯國家雖然發動對以戰爭，盼迫使以色列讓巴勒斯坦建國，但最終多由以色列獲勝，讓巴勒斯坦無法順利建國。而後來巴勒斯坦也分裂為哈瑪斯與巴勒斯坦自治組織2個武裝組織，讓巴勒斯坦建國問題更加複雜化。

2023年10月，哈瑪斯對以色列發動「阿克薩洪水」軍事行動，發射超過5千枚火箭彈，造成以色列有至少1200人死亡、250人被擄走，以色列軍隊隨即展開報復。

西方國家漸失耐心

中間雖然歷經過幾次短期停火，且美國、卡達與埃及等國持續居中協調，但因為以色列堅持要消滅哈瑪斯，而哈瑪斯希望以色列全面撤出加薩走廊，因此雙方對於長期停火遲遲沒有共識。從衝突爆發至今，加薩走廊已經有6.5萬人因衝突死亡，過去比較支持以色列的西方國家，也開始出現不滿。2024年，西班牙、愛爾蘭等國宣布承認巴勒斯坦。

今年9月，英國、法國、加拿大、澳洲與葡萄牙也相繼宣布承認巴勒斯坦。不過，巴勒斯坦長期與以色列紛爭下，沒有確定邊界、首都與軍隊，處於「準國家」的處境，若給予國家承認，在道德與政治上會有不少宣示作用，但對以巴停火幫助恐有限。

承認難改變現狀

《衛報》指出，目前承認以色列主要是表達對於以色列侵占巴勒斯坦的不滿，還有強化以色列非法侵占的依據，並對背後的美國暗助以色列、多次在聯合國安理會否決以哈停火的行為表達不滿。但《衛報》也直言，承認巴勒斯坦只是象徵性的，英國前外交部長拉米也說，這很難改變現狀。

政大外交系教授黃奎博受訪時表示，巴勒斯坦從觀察員變成非會員觀察國，代表愈來愈多國家在聯合國大會希望巴勒斯坦成為正式會員國，但在聯合國安理會相關提案上，因為美國有5大常任理事國的否決權，讓巴國正式成為會員國的提案屢次遭到封殺，但巴國仍不斷提案，盼國際看到誰在從中阻擋。

文字承認已不容易

黃奎博指出，近兩年來的加薩戰爭，讓愈來愈多國家支持巴勒斯坦，或是對以色列在處理巴勒斯坦議題上感到不滿，但承認在國際法上有法律與事實承認，承認後是否會建立外交關係，都還有很多變數，這些都比較是法律與文字上的行為。雖然對很多國家來說已經非常不容易，但實際上對以哈停戰的效果仍很有限。

「過去也不是沒有採取過行動！」黃奎博強調，阿拉伯國家曾對以色列發動過軍事行動，但多以失敗告終，因此後來轉為多邊協商或是第三方斡旋的方式處理，但如今有能力處理以巴問題的國家，不是反對巴勒斯坦建國，就是處於觀望態度，而以色列在美國支持下，也不在乎此事的國際觀感。

投鼠忌器難強硬行動

黃奎博歎說，除非區域外強權有具體行動，或是阿拉伯國家團結抵制以色列，加薩戰爭才可能結束，但國際政治相當複雜，若採取這些行動，也可能引發許多意想不到的後遺症，因此各國也不敢貿然行動。

全球目前有151個國家承認巴勒斯坦，且五大常任理事國中，除了美國以外都已經承認巴勒斯坦，但因為美國屢屢發動常任理事國的否決權，因此讓巴勒斯坦入會、擁有投票權的提案都無法通過。以色列則總是以「承認巴勒斯坦將助長恐怖主義」為由，拒絕任何形式妥協，持續在加薩進行軍事行動，以消滅哈瑪斯為唯一目標。

美國抵制挺巴提案

《紐約時報》刊登投書指出，承認巴勒斯坦以外，各國也要實際讓以色列的侵略行為負起國際責任。《國際法院》則要求以色列停止在加薩的強制犯罪行為，有關屠殺平民、摧毀基礎建設導致飢荒等行為，已經有違反國際法的疑慮。

《以色列時報》提到，國際刑事法院雖對哈瑪斯領導人發布通緝令，但同時也對以色列總理納坦雅胡因違反戰爭罪而發布通緝令，但只有會員國有逮捕義務，且此義務又非強迫。而且美國為了支持以色列，甚至不惜將撤銷國際刑事法院的經費來源。

國際法也束手無策

目前看來，雖然各國相繼承認巴勒斯坦，且國際法院、國際刑事法院都指出以色列對加薩走廊的行為有嚴重違法國際法的疑慮，甚至都發布通緝令了，但仍然是拿以色列無可奈何。

