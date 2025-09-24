聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

聯合國大會在美國紐約開議，川普政府鎖定伊朗祭出禁令，要求伊朗代表團未經國務院允許不得進入好市多（Costco）等多家會員制量販店或高級精品店，理由是防止伊朗外交官員趁機帶貨，大肆採買遭美方制裁、平常無法在伊朗買到的商品。

根據國務院「聯邦公報」，所有伊朗官員及隨行家屬未經許可不得進入好市多（Costco）、沃爾瑪旗下山姆店（Sam’s Club）與BJ批發俱樂部（BJ’s Wholesale Club）等會員制量販店；而且購買超過1000美元的奢侈品，如手錶、珠寶、皮革與絲綢製品、香水、電子商品與酒類等，都必須事先獲得批准；若買車價格超過6萬美元，同樣須事先獲得許可。

紐約時報報導，Costco這類量販店以品項齊全、價格實惠聞名，從葡萄酒到電視機應有盡有，長期被視為伊朗外交官加紐約聯大會議期間的購物首選。紐約市各地有多家Costco分店，包括曼哈頓、布魯克林和皇后區。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）23日聲明，美方不會允許伊朗政權菁英在紐約「大肆採購」的同時，伊朗人民卻在國內面臨基礎建設崩壞、水電短缺及經濟困境。

事實上，過去曾有照片流出，顯示赴紐約開會的伊朗官員將電視機、麥片等大量商品裝車帶回家，引發輿論反彈。外媒形容，這些畫面加深伊朗社會對高層「出國享受、國內受苦」的憤怒情緒。

伊朗外交部發言人巴加伊（Esmail Baghaei）則反擊稱，這些措施「史無前例」，違反美國作為聯合國東道主的義務，公開批評不當。

