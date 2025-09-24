快訊

拘留編號「4398」！南韓前第一夫人金建希出庭受審 憲政史上首見

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓前第一​夫人金建希24日抵達首爾中央地方法院法庭，參加被控貪腐案的首次庭訊。路透社
南韓前第一​夫人金建希24日抵達首爾中央地方法院法庭，參加被控貪腐案的首次庭訊。路透社

南韓前第一夫人金建希24日以被告身分出庭，參加被控貪腐案的首次庭訊，也因法院允許媒體進行拍攝，讓韓憲政史上首位前第一夫人出庭受審的畫面曝光。

韓聯社、南韓中央日報與朝鮮日報報導，首爾中央地方法院第27刑事合議庭就金建希被控違反資本市場法、政治資金法及特定犯罪加重處罰法中的斡旋收賄等罪名，進行第一次公開審理。

金建希從首爾西南部一處拘留中心押解到法庭，並未戴上綁繩或上銬，但雙手交握，在法警陪同下，微微低頭進入法庭，於庭訊開始前坐上被告席。轉播畫面可見到她服裝與此前接受羈押審查和特檢調查時相似，身穿深藍色褲裝與白色襯衫，戴著白色口罩和黑框眼鏡，頭髮則整齊束在腦後。西裝左胸配有徽章，上面寫著拘留號碼「4398」。

媒體獲准拍攝約1分鐘，庭審正式開始後便不再允許拍攝，審判長禹仁成法官則在記者離開後進行身分確認，並告知享有拒絕陳述及是否選擇國民參與審判的權利。金建希輕輕點頭回應，隨後表示不希望國民陪審。被問及「是否無業」時，她回答「是的，無業」。

金建希首次庭審持續約40分鐘結束，訂於26日舉行庭前辯論，前總統尹錫悅則在同一日受審，並排定10月15日起每周舉行2次庭審。

