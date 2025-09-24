立陶宛國會通過修法 授權軍方更快反制無人機侵擾

俄羅斯無人機侵犯北約東翼國家空域案件頻傳，立陶宛國會23日以特別緊急程序審議，通過國防部與交通部日前共同提出的法律修正案，允許軍方在無人機侵擾領空時更快速地反制，同時建立保障民航安全的配套機制。

這次修法主要是因應立陶宛日前接連發生無人機入侵事件。7月初，一架來自白俄羅斯的俄製「非洲菊」（Gerbera）無人機越境並墜毀於邊境；7月底，另一架攜帶爆裂物的同型無人機飛越首都維爾紐斯後墜落在內陸軍事訓練場。

依照新通過的法案，國防部長或其授權人員可下令動用軍事力量，擊落在禁飛區或受限空域內未遵守規定的無人機。

此前，軍隊僅能針對被用作武器，或是闖入禁區、對國家重要設施構成威脅的航空器動用軍事力量。新法規放寬限制，武力反制措施也可適用於違規飛行、入侵到受限空域內的航空器，讓軍方能更靈活迅速地採取行動。

根據立陶宛國防部新聞稿，國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）表示，立法的核心目的在於建立「能即刻反應的機制」，讓軍方在必要時啟動受限空域，以應對不斷變化的威脅情勢。

她強調，法律雖然通過，但動用軍事力量仍須符合「絕對必要性」原則，並在採取一切可行預防措施後才會執行。

新法中也設立保障民航安全機制，以盡可能降低軍方對無人機採取行動時，對民航可能造成的風險。受限空域僅能在實際需要時啟用，由空中交通管理機構依軍隊總司令的請求執行，並須在啟用前至少10分鐘通知飛行員立即撤離。

此外，自2026年5月1日起，在未受管制空域飛行的航空器必須配備無線電通訊設備與應答機，以確保空中交通管理機構的警告能迅速傳遞。