挪威控俄飛機2025年3度侵犯領空 挪總理：無法接受
挪威政府今天表示，俄羅斯飛機在今年內已3度侵犯挪威的領空，並稱這些事件「令人無法接受」。
綜合路透社與法新社報導，挪威官方指出，4月25日一架俄羅斯蘇愷24型（SU-24）戰鬥機闖入挪威領空4分鐘；7月24日，一架L410渦輪螺旋槳運輸機也在挪威上空停留3分鐘；8月18日，一架蘇愷33型（SU-33）戰鬥機進入挪威約1分鐘。
挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）聲明表示：「俄國在今年春季與夏季，3度侵犯挪威領空…我們無法確定這是蓄意或是導航失誤所致。不論原因為何，都令人無法接受。」
對此，俄羅斯駐奧斯陸（Oslo）大使館回應說，「俄方的客觀監控數據並沒有證實」挪威的說法。
俄國使館表示，北大西洋公約組織（NATO）才是導致歐洲北部緊張的責任方，因為北約舉行的軍事演習，將俄羅斯設定為假想敵。
北約今天也對俄羅斯發出警告，要求莫斯科停止在北約東翼「升高」領空侵犯行為。
挪威作為北約成員國，經常被形容是北約在極北地區的「耳目」；挪威與俄羅斯相鄰，有海上國界，更有長達198公里的陸地邊界。
