台灣ICAO行動團場外會談爭取支持 中方阻撓

國際民航組織（ICAO）第42屆大會今天在蒙特婁揭幕。消息人士指出，台灣未獲邀但派ICAO行動團在場外積極爭取國際支持，正面臨中國方面阻撓。

中國駐蒙特婁領事館19日在社群貼文，批評台灣試圖抹黑中國大陸，還稱台海兩岸無所謂「中線」。台灣駐加拿大代表曾厚仁向中央社重申政府立場，指中方無視ICAO規範，片面宣布改變M503航路，擅自啟用W121、W122及W123航路，別有用心，對國際交通和區域穩定都沒有幫助。

台灣ICAO行動團19日起在ICAO會場外積極展開各項雙邊會談，除藉此掌握重要民航議題最新進展，更盼透過會談，讓更多國家使節團、代表團及民航專業非政府國際組織，明白台灣當前處境，支持台灣參與ICAO會議。例如今天上午台灣ICAO行動團與海地舉行雙邊會議，在ICAO大會10月3日閉幕前，行動團至少排定20多場會談。

台灣ICAO行動團昨天晚間在蒙特婁舉行外交酒會，總計有友邦及友台國家10多國，逾100名貴賓參與。酒會中，與會貴賓肯定台灣位處東北亞與東南亞航路樞紐的重要地位，航空運量龐大，對ICAO及全球航空安全至關重要，並再次表達對台灣有意義參與ICAO的堅定支持。

消息人士指出，台灣爭取參與ICAO的行動受國際關注，同時也面臨中方阻撓。中方公開或私下希望各國勿支持台灣推動參與ICAO的各項活動。但當友邦詢問中國近期軍事演習，有無知會台灣或在多久前知會台灣的問題時，中方因歷次軍演均未依ICAO規範在至少7天前發布消息，不願回答具體時間。

ICAO大會開議前，中國駐蒙特婁領事館近期在社群媒體X平台連發3則貼文，試圖解釋中國民航局今年7月6日開通M503航線的W121銜接航路，是因應區域航班成長。貼文並稱，此航線位於上海飛航情報區內，其開通運作屬中國民航例行空域管理措施，完全符合ICAO標準。

消息人士指出，中國片面更改M503航線，完全未與台北飛航情報區（Taipei FIR）主管機關台灣民航局商量知會，台灣空防安全頓時受到壓縮，平添中國襲擊風險。相關細節，都有待在ICAO大會期間，透過台灣歷年來逐步建立的有效溝通管道，向各會員國逐一說明。