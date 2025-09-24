日本東京街頭再傳噴霧傷人！犯嫌逃逸 3人身體不適

日本東京都江戶川區今天上午有2名蒙面男子當街噴灑像是催淚噴霧的物品後逃逸，並使3人身體不適。當地近期曾發生類似案件，受害者持有的5000萬日圓現金差點被搶走。

日本放送協會（NHK）報導，東京都警視廳表示，事發地點位於江戶川區東小岩地區，當時有民眾報案稱，「兩名蒙面男子對我噴灑催淚噴霧後逃逸」。

受害者有男有女，分別在路上或車內。他們遇襲後，表示出現眼睛刺痛與流鼻水等不適症狀，所幸均有意識。

兩名犯嫌身穿深色衣物，做案後搭車往西方逃逸，東京都警視廳目前正在朝傷害事件的方向辦案。

這起事件地點距離JR小岩車站以東約600公尺，屬於當地的住宅區。

江戶川區本月19日也曾發生類似案件，當時一名公司社長剛從銀行領出5000萬日圓（約新台幣1042萬元）現金後，拿著裝有這筆鉅款的紙袋，行走在江戶川區西瑞江地區的路上時，被2人一組的犯嫌以疑似催淚噴霧的物品襲擊，並意圖搶劫未遂。

這名社長遇襲後眼睛疼痛，並被送醫治療。

警方仍在緝兇，正在進一步調查這兩起案件是否有關。