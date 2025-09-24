聽新聞
沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救
日本沖繩縣恩納村真榮田岬的知名潛水景點「青之洞窟」（青の洞窟）23日上午驚傳意外，一名40多歲台灣籍女子溺水，一度心肺停止，經急救恢復心跳後送醫搶救中。不到一個月前，才有台灣觀光客與潛水教練在沖繩縣恩納村近海潛水遇難。
沖繩時報與琉球新報報導，這起事件發生在當地時間8時50分左右。有人撥打119報案稱，一名40多歲女性在水中發生意外。根據那霸海上保安部說法，當事人為前來觀光的台灣籍女性，事發時一度心肺停止，經心肺復甦術恢復心跳後送醫，但仍未恢復意識，正接受治療。
那霸海上保安部表示，這位台灣觀光客當時正位於海面準備潛水，向教練比出手勢表示想要上浮，隨後心肺停止，事故原因仍在調查中。
台灣人是日本沖繩重要的觀光客源，回訪率高達84%，位於沖繩本島中部西海岸的恩納村，是沖繩最盛行水上運動的地區之一。這個村落南北狹長，海岸線約27公里。著名觀光景點真榮田岬，有沖繩人氣第一的「青之洞窟」；萬座毛也是知名景點，周邊有許多潛水地點，是沖繩本島潛點數量最多的區域。
