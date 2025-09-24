影／曼谷驚現50公尺天坑！汽車電線桿瞬間被吞沒 驚險場面曝光

南華早報報導，泰國首都曼谷24日清晨發生嚴重地陷事故，瓦集拉醫院（Vajira Hospital）前驚現深達50公尺、寬約30公尺的巨型天坑，巨坑瞬間吞沒多輛汽車與電線桿，根據社群流出影片可見，現場水管爆裂、電纜線冒出火花，同時周邊部分道路持續坍塌，場面十分驚險。

曼谷市政府表示，事故發生於當地時間上午7時左右，地陷造成周邊道路封閉，醫院病患與附近住戶也被緊急疏散。泰國國家新聞局（NBT）發布聲明指出，天坑仍在擴大中，所幸目前尚未傳出人員傷亡。

當局強調，緊急救援與工程人員已在現場加固，並暫時關閉鄰近一座公共設施站，以避免基礎設施進一步受損。

外界懷疑天坑可能與鄰近新地鐵工程的施工有關，但官方尚未證實。

事故發生之際，曼谷正面臨超級颱風樺加沙逼近，未來幾天恐帶來強降雨，加重市區安全隱憂。曼谷市長（Chadchart Sittipun）已趕赴現場視察。

專家指出，曼谷座落於沖積平原，地基黏土質鬆軟，加上城市過度開發與排水系統超載，長年被稱為「沉沒中城市」（sinking city），如今嚴重地陷再度凸顯其脆弱的都市結構問題。