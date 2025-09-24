日本首相指名選舉在即 在野黨整合有困難
日本國會在自民黨10月4日改選總裁（黨主席）過後，將透過首相指名選舉選出下一任日本首相。日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥呼籲在野黨統一行動，不過面臨困難的情勢。
時事通信社報導，被討論可能加入執政聯盟的在野黨日本維新會與國民民主黨，近期傾向走獨自路線。若前述兩黨與立憲民主黨，也就是前三大在野黨無法整合，下一任首相很可能是自民黨新任總裁。
儘管自民黨與公明黨組成的執政聯盟目前在參眾兩院的席次未過半，不過自民黨依舊是兩院第一大黨。
野田本月19日在國會受訪時，再次表達推動在野合作的高度意願，他強調：「只要在首相指名選舉獲勝，就有機會實現政黨輪替，我們理當把握這個機會。」
回顧2024年11月眾議院選舉後舉行的首相指名投票，野田曾呼籲在野黨於第二輪決選時投給自己。當時除了共產黨響應外，日本維新會和國民民主黨議員則各自投給自家黨魁，導致票數無效，最終由石破茂當選首相。
經過那次經驗，立憲民主黨這次並未堅持全力支持野田本人，而是有意先確認在野陣營的共同步調。野田表示：「最重要的不是決定『誰』，而是能否凝聚在野黨共識。」
不過，在野整合仍未見起色。
日本維新會高層預期這次選舉同樣可能進入決選，並表明「第一輪和第二輪都會投給共同代表藤田文武」；國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎則強調，首相指名選舉的合作必須基於基本政策立場一致，他無意與在核能發電、國安政策等議題立場相異的立憲民主黨合作。
自民黨這次的總裁選舉，討論議題也包含擴大與日本維新會和國民民主黨合作。自民黨成立新團隊後，預計積極尋求其他政黨合作。
