快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

軍方掌權4年…幾內亞新憲法公投高票通過 預備年底大選

中央社／ 康納克立23日綜合外電報導
軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）將參選總統。 美聯社
軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）將參選總統。 美聯社

西非國家幾內亞在軍方掌權4年後，如今選民在公投中，以壓倒性多數支持實施新憲法，為年底大選鋪路；同時也允許軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統。

幾內亞地方行政與分權事務部長孔戴（IbrahimaKalil Conde）今晚宣布，依據官方初步統計，新憲法在公投中以89.4%得票率獲得通過。出席投票率達86.4%。最終結果將由最高法院於稍後公布。

儘管許多反對派領袖身在海外，呼籲抵制這場他們斥為「預先確定好結果的權力爭奪」投票，但幾內亞選民仍踴躍趕赴投票所。

大多數接受法新社訪問的選民表示，他們希望藉由通過新憲法來推動國家向前進。在幾內亞全國約1450萬人口中，有670萬合格選民可參與此次投票。

軍政府原本承諾要在2024年底前還政文人政府。如今當局允諾於2025年底前舉行總統及國會選舉，但確切日期尚未公布。

公投通過後，新憲法將取代軍政府實施的「過渡憲章」。過渡憲章原本限制軍政府成員不得參選，而新憲法則無此規定，這為頓波雅參選總統掃除了障礙。

憲法 投票率 幾內亞

延伸閱讀

全民權證／和大 選價內外15%

國民黨輸在哪？桃市議員詹江村分析歷年總統大選 網點出1關鍵

合作緝毒允設外國軍事基地 厄瓜多11月公投決定

綠盼先過特別預算 藍催年改、白推公投

相關新聞

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

日本沖繩縣恩納村真榮田岬的知名潛水景點「青之洞窟」（青の洞窟）23日上午驚傳意外，一名40多歲台灣籍女子溺水，一度心肺停...

影／曼谷驚現50公尺天坑！汽車電線桿瞬間被吞沒 驚險場面曝光

南華早報報導，泰國首都曼谷24日清晨發生嚴重地陷事故，瓦集拉醫院（Vajira Hospital）前驚現深達50公尺、寬...

真正的惡夢不是美中對抗 日經評論：必須慎防美中勾結帶來的混亂

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日舉行自6月以來的首次電話會談，但雙方仍陷入僵局。日經新聞美洲分社社長大越匡洋2...

日媒曝美新版國防戰略！要求台加強防衛、陸對台動武「美軍將介入」

美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）接受產經新聞專訪於23日刊出，...

軍方掌權4年…幾內亞新憲法公投高票通過 預備年底大選

西非國家幾內亞在軍方掌權4年後，如今選民在公投中，以壓倒性多數支持實施新憲法，為年底大選鋪路；同時也允許軍政府領袖頓波雅...

李在明提END倡議 爭取聯合國支持兩韓對話

南韓總統李在明在聯合國大會上發表談話，就朝鮮半島問題提出以交流、關係正常化、無核化為核心的END倡議，他也會晤聯合國秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。