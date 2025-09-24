軍方掌權4年…幾內亞新憲法公投高票通過 預備年底大選

西非國家幾內亞在軍方掌權4年後，如今選民在公投中，以壓倒性多數支持實施新憲法，為年底大選鋪路；同時也允許軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）參選總統。

幾內亞地方行政與分權事務部長孔戴（IbrahimaKalil Conde）今晚宣布，依據官方初步統計，新憲法在公投中以89.4%得票率獲得通過。出席投票率達86.4%。最終結果將由最高法院於稍後公布。

儘管許多反對派領袖身在海外，呼籲抵制這場他們斥為「預先確定好結果的權力爭奪」投票，但幾內亞選民仍踴躍趕赴投票所。

大多數接受法新社訪問的選民表示，他們希望藉由通過新憲法來推動國家向前進。在幾內亞全國約1450萬人口中，有670萬合格選民可參與此次投票。

軍政府原本承諾要在2024年底前還政文人政府。如今當局允諾於2025年底前舉行總統及國會選舉，但確切日期尚未公布。

公投通過後，新憲法將取代軍政府實施的「過渡憲章」。過渡憲章原本限制軍政府成員不得參選，而新憲法則無此規定，這為頓波雅參選總統掃除了障礙。