快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

巨大天坑！曼谷市區醫院前路面突嚴重塌陷 逢上班時間交通大阻塞

中央社／ 曼谷24日專電

泰國曼谷瓦吉拉醫院前的馬路今早7時突然嚴重塌陷，形成約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞，塌陷範圍正持續擴大，並造成附近交通嚴重阻塞，所幸無人傷亡。

曼谷市區瓦吉拉醫院（Vajira）前的薩姆森（Samsen）路在當地時間早上約7時發生嚴重塌陷事故。

民族報（The Nation）指出，警方表示，嚴重塌陷損壞附近的公共設施，並造成水管破裂，當局已關閉附近路口以進行維修，因事發正直上班時間，導致交通嚴重阻塞。

初步調查顯示，事故原因是路面塌陷，形成約30平方公尺大，深達50公尺的巨大坑洞，目前塌陷範圍仍持續擴大，所幸未有人員傷亡，但為安全起見，已疏散周邊居民。

據了解，這期路面坍塌事故發生在正在施工的瓦吉拉站（Vajira Station）附近。

曼谷

延伸閱讀

空拍畫面／花蓮光復市區慘況曝 民眾無奈整理家園

光復市區水淹一層樓「全聯貨品都沖出」 花蓮人：堰塞湖出現到潰決僅2個月

桃園蘆竹馬路剛鋪好就塌陷 騎士慘摔民怨工程品質爛

南迴公路413.8路基持續塌陷有行車危安 公路局嚴密監控

相關新聞

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

日本沖繩縣恩納村真榮田岬的知名潛水景點「青之洞窟」（青の洞窟）23日上午驚傳意外，一名40多歲台灣籍女子溺水，一度心肺停...

影／曼谷驚現50公尺天坑！汽車電線桿瞬間被吞沒 驚險場面曝光

南華早報報導，泰國首都曼谷24日清晨發生嚴重地陷事故，瓦集拉醫院（Vajira Hospital）前驚現深達50公尺、寬...

真正的惡夢不是美中對抗 日經評論：必須慎防美中勾結帶來的混亂

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日舉行自6月以來的首次電話會談，但雙方仍陷入僵局。日經新聞美洲分社社長大越匡洋2...

日媒曝美新版國防戰略！要求台加強防衛、陸對台動武「美軍將介入」

美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）接受產經新聞專訪於23日刊出，...

軍方掌權4年…幾內亞新憲法公投高票通過 預備年底大選

西非國家幾內亞在軍方掌權4年後，如今選民在公投中，以壓倒性多數支持實施新憲法，為年底大選鋪路；同時也允許軍政府領袖頓波雅...

李在明提END倡議 爭取聯合國支持兩韓對話

南韓總統李在明在聯合國大會上發表談話，就朝鮮半島問題提出以交流、關係正常化、無核化為核心的END倡議，他也會晤聯合國秘書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。