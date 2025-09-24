巨大天坑！曼谷市區醫院前路面突嚴重塌陷 逢上班時間交通大阻塞
泰國曼谷瓦吉拉醫院前的馬路今早7時突然嚴重塌陷，形成約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞，塌陷範圍正持續擴大，並造成附近交通嚴重阻塞，所幸無人傷亡。
曼谷市區瓦吉拉醫院（Vajira）前的薩姆森（Samsen）路在當地時間早上約7時發生嚴重塌陷事故。
民族報（The Nation）指出，警方表示，嚴重塌陷損壞附近的公共設施，並造成水管破裂，當局已關閉附近路口以進行維修，因事發正直上班時間，導致交通嚴重阻塞。
初步調查顯示，事故原因是路面塌陷，形成約30平方公尺大，深達50公尺的巨大坑洞，目前塌陷範圍仍持續擴大，所幸未有人員傷亡，但為安全起見，已疏散周邊居民。
據了解，這期路面坍塌事故發生在正在施工的瓦吉拉站（Vajira Station）附近。
