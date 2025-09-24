真正的惡夢不是美中對抗 日經評論：必須慎防美中勾結帶來的混亂

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日舉行自6月以來的首次電話會談，但雙方仍陷入僵局。日經新聞美洲分社社長大越匡洋24日評論指出，川普極力希望與其他全球領導人達成亮眼交易，而中國則利用川普的執著，刻意讓他等待。但真正的惡夢其實不是美中衝突，而是美中勾結。川普對勢力範圍的偏好，可能導致全球轉向強權統治。

大越指出，川普的交易手法適用於較弱的對手，但面對經濟規模達美國六成以上的中國，卻反過來重創美國工業。然而，川普無法停下，因為他的支持者深信自由貿易讓美國受到剝削，並在「讓美國再次偉大」（MAGA）的口號下凝聚。

「美國優先」不只是孤立主義，而是一種承諾，即便是日本等盟友也難以倖免，美國將藉實力調整與世界其他國家的關係。川普的性格也發揮作用，他從不承認失敗，而是尋求透過臨時的「勝利」滿足虛榮，因此交易目標往往模糊。他偏好「強權即公理」而非法治，展現出與19世紀勢力範圍概念極為相似的世界觀，更將西半球視為領地。

習近平11年前曾宣稱，「亞洲的事情歸根結底要靠亞洲人民來辦」。川普似乎認為，只要「老闆們」互相尊重各自的領地，其餘問題將自行解決。不同於過去「G2」的論調，對全球秩序的責任感幾乎不存在。如今，世界可能需要準備的不是美中競爭，而是美中勾結所帶來的混亂。這是一種噩夢場景，強權強行壓制弱國的聲音。

大越舉例，川普優先安排訪問中國，並阻止賴清德總統訪美。對於中國可能武力統一台灣，川普曾表示，習近平對他說過：「只要你是總統，我絕不會這麼做。」但現實是，一旦日本、台灣、菲律賓構成的「第一島鏈」被突破，美國將失去制衡中國擴張的防線。川普為了人工智慧、大豆和飛機等交易，正冒著盟友信任流失的風險。

雖然超過七成美國民眾不信任習近平能負責處理全球事務，但諷刺的是，美中達成協議的最大障礙，反而是中國對美國根深蒂固的不信任。川普目前規畫10月底在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間與習近平會晤，並打算在2026年初訪問中國。如果華府與北京畫分勢力範圍，世界將接近一種無法無天的狀態，大國將無視鄰國主權。

冷戰時期，政治學者華茲（Kenneth Waltz）主張兩極格局有助於維持全球穩定。但進入21世紀，俄羅斯與印度致力推動多極化，而中國正與他們結盟，企圖削弱美國力量。9月3日，普丁訪中期間，習近平還與他談起想活到150歲的夢想。大越指出，與這樣的中國勾結，並非通往穩定之路，而是鞏固控制的方式；這樣的對話並不是為了未來。