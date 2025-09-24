新加坡會議提東協競爭計畫 倡議跨境合作促公平競爭

快訊

中央社／ 新加坡24日專電

為使東協深化合作，新加坡競爭與消費者委員會舉辦會議發表東協競爭行動計畫。新加坡貿工部高級政務部長劉燕玲指出，有效的區域競爭政策至關重要，推動價格可負擔性與商業創新，並協助企業確保符合促進競爭與有利消費者原則。

新加坡競爭與消費者委員會（CCCS）本週舉辦系列活動，貿工部兼文化、社區及青年部高級政務部長劉燕玲今天出席「第11屆東協競爭會議：東協競爭政策的新時代」（11th ASEAN Competition Conference: ANew Era for Competition Policy in ASEAN）會議。中央社等國際媒體受邀採訪。

會議發表「東協競爭行動計畫2026–2030（ASEANCompetition Action Plan 2026 – 2030）」，闡述東協在區域合作、加強執法協調及培育以創新驅動的市場戰略方向，並探討區域合作倡議、衡量競爭政策的經濟影響、協助東協中小微企業進入全球市場、運用人工智慧，以及透過競爭執法應對生活成本挑戰。

劉燕玲致詞時表示，近年來全球經濟面臨多重前所未有的挑戰，包括疫情所造成的干擾，以及地緣政治緊張局勢與貿易壁壘升高所帶來的壓力，重塑了國際貿易格局，亦顯示出全球價值鏈（GVCs）的脆弱性。

劉燕玲指出，由於全球經濟體系的高度連結，沒有任何一個國家能單獨應對這些干擾。這些挑戰的跨境性質已顯示，更緊密的雙邊與區域合作不僅有益，更是絕對必要。在這樣的背景下，有效的區域競爭政策至關重要，能幫助各界在動盪時期中前行，推動價格可負擔性、市場效率與商業創新。

2007年東協經濟部長會議成立「東協競爭專家小組」（AEGC），專責處理東協內部的競爭政策與法律事務。在馬來西亞吉隆坡舉行的第57屆東協經濟部長會議，近日更簽署「東協競爭框架協議」（AFAC）。

劉燕玲表示，隨著AFAC框架的建立，東協各國競爭法體系將變得更嚴謹、一致與透明。區域內的企業將能在防範反競爭行為的保障下，於一個公平競爭的環境中運作。

此外，她亦宣布新加坡競爭與消費者委員會將於本次會議發表「AI市場工具包」（AIM Toolkit）。該工具包由新加坡資訊通訊媒體發展局（IMDA）合作開發，屬於一項自願性的自我評估工具，協助企業確保其AI模型與作法，符合促進競爭與有利消費者的原則。

「這項工具在創新與監管合規之間取得平衡，既促進AI永續發展，也營造一個值得信賴的環境，以抑制反競爭行為，保障消費者利益」。劉燕玲指出，企業能藉此更早識別潛在的競爭與消費者保護問題，進而降低其涉及反競爭或不公平貿易行為的風險。

