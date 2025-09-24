挺加薩船隊遇無人機阻撓 童貝里：加強對以施壓
聲援加薩的「全球堅毅船隊」今晚表示受到多架無人機鎖定，但不會被心理戰嚇倒；參與船隊的「環保少女」童貝里說，承認巴勒斯坦建國的各國，應實際行動加強對以色列施壓。
「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）聲明表示：「有見到多架無人機，有不明物體拋下；他們的通訊遭受干擾，並聽到幾艘船傳出爆炸聲…我們正面對心理戰術，但不會因此被嚇倒。」聲明未說明是否有人員傷亡。
法新社報導，德國人權行動者阿查爾（YaseminAcar）在社群平台Instagram發布影片表示，有5艘船遭到攻擊。
「全球堅毅船隊」試圖前往加薩，挑戰以色列的海上封鎖，要將糧食和人道物資運送給飽受戰火蹂躪的加薩居民。
船隊目前已集結逾50艘民船，來自44個國家，登記參與者有數千人。
路透社報導，童貝里（Greta Thunberg）透過視訊會議連線，在希臘附近海域對路透社表示：「當然，巴勒斯坦議題更受關注是件好事，但這些象徵性的聲援，若沒有伴隨真正行動，終將無疾而終。」
她指出，各國負有法律責任，必須竭盡所能阻止聯合國調查委員會及人權團體所說的「種族滅絕」行為。
童貝里近日因與船隊領導層在溝通策略上意見分歧，已退出「全球堅毅船隊」掌舵委員會。但她強調，這並未削弱她對巴勒斯坦議題的投入。
以色列昨天表明，不會允許這批船隊抵達加薩。
