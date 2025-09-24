快訊

中歐班列25日恢復通行！波蘭宣布重新開放與白俄羅斯邊境口岸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中歐班列終於等來恢復通行的時間表。波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）表示，將於25日凌晨重新開放與白俄羅斯的邊境口岸。圖為波蘭關閉與白俄羅斯邊界，眾多貨運車被迫停靠路邊。（歐新社）
中歐班列終於等來恢復通行的時間表。波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）表示，將於25日凌晨重新開放與白俄羅斯的邊境口岸。圖為波蘭關閉與白俄羅斯邊界，眾多貨運車被迫停靠路邊。（歐新社）

等待11天後，被「阻斷」的中歐班列終於等來恢復通行的時間表。波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）表示，將於25日凌晨重新開放與白俄羅斯的邊境口岸。他還表示，如有必要，政府將再次關閉邊境口岸。

第一財經日報報導，多家波蘭物流企業與貨運代理也確認了這一消息。在波蘭與白俄羅斯接連的馬拉舍維奇和布列斯特地區，等待許久的中歐班列終於又能繼續前行了。有貨代表示，「整個行業都在歡呼雀躍。」

此次波蘭邊境口岸的關閉始於12日。當時波蘭方面表示，因俄羅斯與白俄羅斯「西方-2025」聯合軍演及後續無人機越界事件，波蘭自12日起關閉全部波白邊境口岸（含公路、鐵路），直至「波蘭公民安全得到充分保障」。

聯合軍演於18日結束後，波蘭方面並沒有宣布開放與白俄羅斯的邊境口岸，而是重申了上述決定。

值得注意的是，4天之後，當地時間9月22日，波蘭副總理兼國防部部長卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）宣布，史上首次波蘭-瑞典「哥特蘭哨兵」聯合軍事（Gotland Sentry）演習正式啟動。

波蘭方面「關閉與白俄羅斯邊境」的決定，使得頻繁往來馬拉舍維奇口岸（簡稱「馬拉口岸」）的中歐班列隨即陷入停擺。中歐班列是連接中國大陸與歐洲的最重要陸路貨運通道，途經俄羅斯、白俄羅斯的布列斯特後，抵達波蘭馬拉舍維奇樞紐，再分撥至歐洲26國220多座城市。

歐洲鐵路貨運協會數據顯示，85%到90%以上的中歐班列經過或到達波蘭，馬拉舍維奇幾乎是進入歐盟的事實性東部門戶。

對於這場邊境風波，上海歐亞鐵國際貨運代理總經理楊杰說：「自2014年中歐班列開行後，那麼多年來，馬拉口岸一直沒有關閉過，一直是中歐班列的主通道。當然期間也不時發生口岸擁堵等情況，但擁堵與關閉截然不同。這次的確不尋常。」

對於傳出所謂的「滯留班列300列、滯留貨物的價值高達250億歐元」的說法，楊杰指出，目前過不了關的班列數量沒有大陸自媒體寫得那麼誇張，貨值自然也不可能這麼高。從貨物的結構來看，受影響最大的應該是境內跨境電商的客戶。

根據四川新絲路公司微信公號「絲路拓客」22日發布的「中歐班列運行情況雙語周報」顯示，在過去一周，在白俄羅斯布列斯特滯留中歐班列超130列。

楊杰指出，口岸被關閉後，無論是他自己還是身邊中歐班列的業界人士，大家的共識是：「波蘭不可能無限期關閉與白俄羅斯的包括公路與鐵路在內的邊境口岸。」他解釋，這一口岸並不僅僅承載中歐班列，還是白俄羅斯與波蘭，甚至歐洲貨物往來的主要通道之一。

每一次中歐班列在境外發生擁堵，或者像是此次史無前例的口岸關閉事件後，「雞蛋不能放在一個籃子裡」的聲音就會出現。對於此次波折後，是否會在未來考慮途經裡海的「中間走廊」，或者向北取道俄羅斯的聖彼德堡，走北方航線。

楊杰認為，目前走北方聖彼德堡替代路線的海鐵聯運也就每周5到6列左右。尤其俄烏衝突後，俄羅斯的船隻禁止在歐洲港口靠岸，因此北方航線目前啟用的是歐洲某國的小型船隻，轉移、接駁能力有限。

楊杰指出，這些所謂「替代路線」都有非常明顯的缺點，最大的問題就是去回程貨量不平衡，導致口岸在接駁時會出現相關車輛或者車板供不應求的現象，從而使得新路線的時效延長、擁堵，成本也會隨之飆升。

在楊杰看來，進出馬拉口岸的貨物量遠遠大於這些「替代路線」，畢竟除了中歐班列，口岸一直以來承載著白俄羅斯與歐盟之間的普通貨物往來，如果把這些統合來看，馬拉口岸貨運量的去回程比例，遠遠優於這些「替代路線」。

