挪威警方調查奧斯陸市中心爆炸案 傳13歲嫌被捕

挪威警方今天表示，他們正在調查首都奧斯陸市中心一條街道上的爆炸事件，隨後對現場發現的第2枚爆炸裝置控制引爆，並說一名嫌疑人已遭逮捕並接受訊問。

挪威電視新聞頻道TV2和「晚郵報」（Aftenposten）引述不具名消息人士說法報導，一名13歲少年遭警方逮捕。

路透社提到，爆炸地點緊鄰一所大學校園，距離王宮和以色列大使館約500公尺，目前未傳出人員傷亡消息。

有關當局罕見地向奧斯陸居民的手機發送緊急訊息，警告他們注意爆炸事件。

現場負責的警察斯科特尼斯（Brian Skotnes）告訴媒體，現場發現的第2枚爆炸裝置似乎是「軍式」手榴彈。

斯科特尼斯說： 「我們已逮捕一名嫌疑人，並正積極追查更多線索及相關人士。我們的假設是這起事件涉及犯罪集團之間的衝突，但目前還不能排除任何可能性。」他還說，案發區域現已恢復安全。

斯科特尼斯拒絕透露嫌疑人年齡。