日媒曝美新版國防戰略！要求台加強防衛、陸對台動武「美軍將介入」

美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）接受產經新聞專訪於23日刊出，他透露川普政府即將發表的2025年「國防戰略」（NDS），將嚇阻共軍犯台作為對外戰略核心，據稱也將納入要求台灣加強自我防衛的方針，而且若北京真的對台動武，美軍將介入阻止，顯示川普第二任對中政策的新態度。

NDS是美國各屆政府彙整國家防衛與對外戰略基本方針的重要文件，並以此為基礎編列每年的國防預算。川普第一任期曾於2018年發表該戰略。川普第二任NDS將在防長赫塞斯主持下完成最終草案，預計近期公布。

根據吉原，新版NDS首先以「美國優先」與「以實力求和平」兩大概念為基礎，並將「美國本土防衛」與「嚇阻中國武力奪取台灣」作為最重要的關鍵。美國本土防衛方面，目標是建構「金穹」大幅強化飛彈防禦。

報導指出，在對外戰略方面，重點放在「嚇阻中國對台軍事壓制」為最優先課題。「嚇阻」不僅意味加強對中的軍事能力，也包含具體的軍事介入情境：若中國真的發動大規模侵台或登陸作戰，美軍將介入並阻止其達成目標。

美國在「台灣關係法」中未明確規定台灣有事時美軍是否介入，川普政府也因此至今保持「戰略模糊」立場。

然而，新的國防戰略卻是以美軍介入為前提，並將防止中國軍隊制霸台灣作為重點，顯示川普第二任的對中態度已出現新轉向。

吉原進一步指出，川普政府對台灣自身防衛強化的現狀並不滿意，並在此次國防戰略中納入對台灣大幅增強防衛努力的期待。

此外，由於中國的對台戰略可能不僅限於正面登陸作戰，還包括海上封鎖，以及在台灣內部進行軍事與政治攪亂工作，因此該戰略也提及美方應對這些情境的措施。

報導同時指出，強化對中嚇阻需要新的軍事強化方案，例如持續研發潛射巡航核飛彈、加強關島的飛彈防禦等，同時日本等同盟國與夥伴的防衛合作也將變得更加重要。