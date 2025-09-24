快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

日媒曝美新版國防戰略！要求台加強防衛、陸對台動武「美軍將介入」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井接受產經新聞專訪於23日刊出，他透露川普政府即將發表的2025年「國防戰略」，將嚇阻共軍犯台作為對外戰略核心，據稱也將納入要求台灣加強自我防衛的方針，而且若北京真的對台動武，美軍將介入阻止，顯示川普第二任對中政策的新態度。路透
美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井接受產經新聞專訪於23日刊出，他透露川普政府即將發表的2025年「國防戰略」，將嚇阻共軍犯台作為對外戰略核心，據稱也將納入要求台灣加強自我防衛的方針，而且若北京真的對台動武，美軍將介入阻止，顯示川普第二任對中政策的新態度。路透

美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）接受產經新聞專訪於23日刊出，他透露川普政府即將發表的2025年「國防戰略」（NDS），將嚇阻共軍犯台作為對外戰略核心，據稱也將納入要求台灣加強自我防衛的方針，而且若北京真的對台動武，美軍將介入阻止，顯示川普第二任對中政策的新態度。

NDS是美國各屆政府彙整國家防衛與對外戰略基本方針的重要文件，並以此為基礎編列每年的國防預算。川普第一任期曾於2018年發表該戰略。川普第二任NDS將在防長赫塞斯主持下完成最終草案，預計近期公布。

根據吉原，新版NDS首先以「美國優先」與「以實力求和平」兩大概念為基礎，並將「美國本土防衛」與「嚇阻中國武力奪取台灣」作為最重要的關鍵。美國本土防衛方面，目標是建構「金穹」大幅強化飛彈防禦。

報導指出，在對外戰略方面，重點放在「嚇阻中國對台軍事壓制」為最優先課題。「嚇阻」不僅意味加強對中的軍事能力，也包含具體的軍事介入情境：若中國真的發動大規模侵台或登陸作戰，美軍將介入並阻止其達成目標。

美國在「台灣關係法」中未明確規定台灣有事時美軍是否介入，川普政府也因此至今保持「戰略模糊」立場。

然而，新的國防戰略卻是以美軍介入為前提，並將防止中國軍隊制霸台灣作為重點，顯示川普第二任的對中態度已出現新轉向。

吉原進一步指出，川普政府對台灣自身防衛強化的現狀並不滿意，並在此次國防戰略中納入對台灣大幅增強防衛努力的期待。

此外，由於中國的對台戰略可能不僅限於正面登陸作戰，還包括海上封鎖，以及在台灣內部進行軍事與政治攪亂工作，因此該戰略也提及美方應對這些情境的措施。

報導同時指出，強化對中嚇阻需要新的軍事強化方案，例如持續研發潛射巡航核飛彈、加強關島的飛彈防禦等，同時日本等同盟國與夥伴的防衛合作也將變得更加重要。

美國國防 川普 國防部

延伸閱讀

影／馬克宏紐約街頭遭警攔下！急call川普求救 通話曝光掀熱議

對俄國說重話 川普：美國準備好祭高關稅停止俄烏戰爭

大轉變 川普批俄像紙老虎：烏軍有機會奪回失土

川普會澤倫斯基：若俄機進入北約國家空域應予擊落

相關新聞

日媒曝美新版國防戰略！要求台加強防衛、陸對台動武「美軍將介入」

美國國防部前政策顧問、美國海軍研究協會資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）接受產經新聞專訪於23日刊出，...

「完全是一條死路」 伊朗最高領袖拒絕就核子計畫與美國直接談判

伊朗最高領袖哈米尼23日在國家電視台發表談話，拒絕就核子計畫與美國直接談判，直指與美國談判「完全是一條死路」。這代表伊朗...

川普搭手扶梯卡住 白宮控「暗算」 川普藉機批聯合國只會空談

白宮新聞秘書李維特周二指責聯合國，聲稱若有人「故意」在美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞踏上手扶梯時讓它停住，相關人員應立刻...

孩子優先？氧氣罩育兒啟示：若你先倒了 無法救任何人

「孩子的幸福是最重要的」這句話，幾乎每個父母都說過。但如果你已經累到笑不出來，那麼這份愛可能正在失去續航力。日本「教育設計實驗室」代表理事石田勝紀提出一個簡單卻深刻的提醒：飛機上的氧氣罩，必須先戴在自己臉上。本文不談育兒技巧，而是從心理學與教育現場出發，解析「父母的情緒續航力」如何成為孩子情緒安全的核心思維。

哈瑪斯提一半人質換60天休戰 魯比歐：美國不會答應

以哈衝突未歇，以軍正對加薩城展開圍攻，美國國務卿魯比歐表示，美國總統川普的立場是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）立即...

質疑氣候變遷 川普在聯合國批全球暖化是騙局

美國總統川普23日於聯合國大會發表談話，他公開對氣候變遷提出質疑，並表示，如果有國家不擺脫這場「綠色詐騙」（green ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。