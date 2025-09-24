「完全是一條死路」 伊朗最高領袖拒絕就核子計畫與美國直接談判

伊朗最高領袖哈米尼23日在國家電視台發表談話，拒絕就核子計畫與美國直接談判，直指與美國談判「完全是一條死路」。這代表伊朗可能自行放棄避免聯合國重啟制裁的最後希望。

美聯社報導，哈米尼強調，「美國已經事先宣布談判結果。結果就是關閉核子活動與濃縮鈾。這不是談判，而是將命令強加於人。」

哈米尼的談話勢必讓伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）出席紐約聯合國大會時，與美方接觸的空間受到限制。另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在紐約與法國、德國和英國外交官會晤，討論即將於周日生效的制裁問題。

法國、德國和英國8月底啟動重新對伊朗制裁的程序。歐洲國家已表示，若伊朗同意重啟與美國的核談判、允許聯合國核子檢查員進入設施，交代超過400公斤高濃縮鈾的去向，便願意延長最後期限。但若本周無法達成外交協議，制裁將於28日自動「歸位」（snapback）。

不過，哈米尼在大約半小時的演講中特意指出，他的評論僅針對美國，而非歐洲。他說：「我們沒有核彈，也不會有核彈，且沒有使用核武的計畫。」

哈米尼強調，美國與以色列的攻擊不會摧毀伊朗在數十年核計畫爭議中累積的知識。他誓言：「科學不會因威脅與轟炸而消失。」