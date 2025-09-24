快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

川普搭手扶梯卡住 白宮控「暗算」 川普藉機批聯合國只會空談

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞搭手扶梯時突遇故障卡停。路透
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞搭手扶梯時突遇故障卡停。路透

白宮新聞秘書李維特周二指責聯合國，聲稱若有人「故意」在美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞踏上手扶梯時讓它停住，相關人員應立刻被開除並接受調查。她在X平台上的聲明，是針對英國泰晤士報日前報導，傳出聯合國員工曾開玩笑表示，為「迎接」川普，可能關掉手扶梯，假稱預算不足。

這起插曲發生在川普週二（23日）準備於紐約聯合國總部發表演講前不久。畫面顯示，川普與梅蘭妮亞踏上上行手扶梯後不久，梯子突然停住。梅蘭妮亞當時穿著高跟鞋，身體因慣性微微前傾，但兩人隨即穩住身形，自行走上樓。

一名聯合國官員澄清，實際上是川普隨行人員不小心碰到手扶梯的緊急停止拉桿，才導致停駛。

在隨後的演說中，川普提起此事以及演講時壞掉的提詞機，藉此嘲諷聯合國總部的品質，並抱怨自己多年前投標未能獲得聯合國大樓翻修合約。

他說：「當時我說，我可以用5億美元完成重建，會弄得很漂亮。我談到，『我會給你們鋪大理石地板，他們只會給磨石子。我什麼都會給你們最好的，包括紅木牆板，他們給的會是塑膠。』我意識到，聯合國在建築施工方面根本不懂自己在做什麼。」

他指出，結果聯合國決定走「花更多錢但得到較差品質」的「另一條路」，「這就是我從聯合國得到的兩樣東西：壞的手扶梯與壞的提詞機。」

在近一小時的演說中，川普抨擊聯合國「只會空談，解決不了戰爭」，並指這個全球組織未能發揮巨大潛力，「他們似乎只會寫一封措辭強硬的信，然後就再也沒有下文；這全是空談」。

這場演講發生在川普宣布美國退出多個聯合國組織並削減資金之後。

他還說聯合國成員國「正被移民毀掉」，同時把氣候變遷稱為「一場騙局」。

川普呼籲聯合國信任他的政策願景，強調自己「預測事情非常準」。他回憶：「競選期間，有一頂很暢銷的帽子，上面寫著：『川普什麼事都說對了。』我不是要自誇，但這是真的。」

聯合國 川普 梅蘭妮亞

