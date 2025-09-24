快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

中央社／ 羅馬23日專電
義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人質獲釋，第二是確保武裝組織哈瑪斯不能以任何形式參加巴勒斯坦政府。 美聯社
義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人質獲釋，第二是確保武裝組織哈瑪斯不能以任何形式參加巴勒斯坦政府。 美聯社

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人質獲釋，第二是確保武裝組織哈瑪斯（Hamas）不能以任何形式參加巴勒斯坦政府。

梅洛尼（Giorgia Meloni）前往紐約出席聯合國大會，她今天在場邊接受媒體訪問，提出願在2個前提下承認巴勒斯坦，也希望此一倡議獲得反對派支持。她表示，「這個倡議不會得到哈瑪斯或伊斯蘭極端主義者支持，但應該是許多持理性觀點者的共識」。

法國、葡萄牙等多個歐盟國家近日相繼宣布承認巴勒斯坦國，讓未表態跟進的義大利、德國備感輿論壓力。義大利22日在全國超過70個城市舉行「支持加薩」大罷工示威，至少數十萬民眾走上街頭，並在米蘭火車站爆發與警方激烈衝突事件。

正在紐約出席聯大會議的義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）表示，以色列必須立即停止轟炸加薩地帶，並停止派兵進駐約旦河西岸建立定居點，對於以暴力方式進駐者，以及支持在屯墾區非法活動的部會首長，義大利已準備好實施制裁。

塔加尼強調，「如果要義大利承認巴勒斯坦，哈瑪斯就必須退出」，義大利支持承認巴勒斯坦國，但不能由哈瑪斯控制，當務之急是哈瑪斯離開巴勒斯坦、釋放人質，「巴勒斯坦權力機構沒問題，但只要哈瑪斯還在掌權，承認就是不可能的」。

對於梅洛尼提出「在2大前提下承認巴勒斯坦」倡議，義大利在野黨則表達反對。民主黨（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）認為「現在不是耍花招的時候」；五星運動黨（M5S）領導人孔蒂（GiuseppeConte）也批評這是一個糟糕的權宜之計。

義大利 巴勒斯坦 哈瑪斯 梅洛尼 以色列 人質 聯合國

延伸閱讀

哈瑪斯提一半人質換60天休戰 魯比歐：美國不會答應

「處境不會變好」巴勒斯坦人對國際承認冷感 不看好止戰

馬克宏在聯合國會議上宣布 法國承認巴勒斯坦國

法國也承認巴勒斯坦 G7已有3國加入

相關新聞

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

聯合國大會在美國紐約開議，川普政府鎖定伊朗祭出禁令，要求伊朗代表團未經國務院允許不得進入好市多（Costco）等多家會員...

拘留編號「4398」！南韓前第一夫人金建希出庭受審 憲政史上首見

南韓前第一夫人金建希24日以被告身分出庭，參加被控貪腐案的首次庭訊，也因法院允許媒體進行拍攝，讓韓憲政史上首位前第一夫人...

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，...

南韓「全拋世代」人口危機，AI能否成為救命稻草？

當今世界各國普遍面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，如何設計有效政策已成為治理核心課題。以南韓為例，其出生率長期位居全球最低，新當選的李在明政府也承諾投入鉅額資源推動新婚住房補助、家庭稅收優惠、托育津貼等措施，是否能扭轉下滑趨勢，外界仍不看好。

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。