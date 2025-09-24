川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，雖然表面上充滿善意，卻也伴隨著潛藏的外交張力與政治訊號。

根據巴西通訊社（Agencia Brasil），政府確認兩位領導人在聯合國總部短暫會面，川普（Donald Trump）主動提出進一步對話的意願，魯拉（LuizInácio Lula da Silva）也表示接受。雙方團隊正在安排後續的正式交流，可能以電話或面對面形式進行。

川普在聯大演講中提到：「我們擁抱了，大家都很驚訝。我們同意下週再見面。雖然只有短短20秒，但我們談得很愉快。他（魯拉）看起來是個非常友善的人，我喜歡他，他也喜歡我。」然而，這段友善言論前幾秒，川普才以威脅語氣表示，若巴西不靠攏美國，將面臨困難。

巴西新聞網站O Globo專欄作家馬加亮斯（VeraMagalhães）指出，川普對魯拉提及的內容，比他抱怨聯合國電梯與提詞器的篇幅還少，顯示這並非真正的外交突破。她認為，這段「註腳式」的示好不代表川普放棄對巴西右翼的支持，也未提及其政治盟友、前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。

此外，美國近期對巴西官員的制裁行動仍在持續，顯示川普政府對巴西的施壓並未減弱。這些制裁可能是為了強化川普自身在美國的政治立場，藉由比較波索納洛與川普的司法處境，來爭取同情與支持。

魯拉在聯合國的開幕演講中，強烈批評美國的單邊主義，並呼籲重建多邊秩序。他指出：「國際秩序混亂，主權遭受侵犯，單邊干預成為常態。」此番言論雖未直接點名美國，卻明顯針對川普政府的外交政策。

然而，魯拉在演講中對委內瑞拉與古巴的間接辯護，削弱了他對威權主義的批判力道，也引發部分國際觀察家的質疑。

馬加亮斯指出，這場川普與魯拉的互動，既有象徵性的善意，也伴隨著潛在的外交警告。對巴西而言，如何在維護主權與應對美國壓力之間取得平衡，將是未來外交政策的關鍵挑戰。

對川普而言，這場「示好」可能更像是一場策略性的演出，旨在塑造其國際領袖形象，同時維持對拉美地區的影響力。