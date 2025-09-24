波蘭瑞典在波羅的海首次軍事演習 回應俄羅斯威脅

波蘭和瑞典22日首度進行雙邊「哥特蘭哨兵」（SNEX GotlandSentry）軍事演習，目標是在波羅的海對外釋出威懾與準備聯合防禦的明確訊號。

波蘭筆記（Note From Poland）媒體表示，波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）在X社群公布訊息，稱這是兩國「歷來第一次此類聯合行動」。演習體現本月初雙方簽署軍事技術合作意向書後的行動，聚焦快速部署與集體防禦程序驗證。

波蘭作戰司令部（Dowództwo Operacyjne RSZ）說明，SNEX（Short Notice Exercise）為「短通知演習」，以極短準備時間檢驗部隊實戰待命、指揮彈性與互通互操作性；此次演練特別展示兩軍以空運、海運、陸運在哥特蘭島（Gotland）與波羅的海周邊的快速投送能力。

指揮部強調，波羅的海是「歐洲最敏感的戰略地區之一」，在當前安全環境下尤為關鍵。

根據瑞典國防部表示，9月2日瑞典國防部長約松（Pål Jonson）與科西尼亞克-卡米什在華沙簽署軍事技術合作意向書，宣示深化聯合演習、聯訓與技術協作等。約松稱此為「朝深化技術與軍事合作邁出的重要一步」。

不久後，瑞典透過國防物資管理局（FMV）與波蘭軍備集團旗下MESKO公司在倫敦國際防務與安全裝備展（DSEI，International Defence & Security EquipmentExhibition）展上簽署合約，以約30億瑞典克朗（約新台幣97億元）採購「雷霆（Piorun）」可攜式防空系統（MANPADS）。

此次演習也與更廣泛的北約東翼強化相互呼應。波蘭與瑞典先前承諾在巡邏、監視與空防上加強分工，以回應俄羅斯在波羅的海的挑釁與混合威脅。「哥特蘭哨兵」演習被視為兩國把條約內協作與雙邊技術合作轉化為可操作戰備能力的關鍵一步。