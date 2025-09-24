快訊

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

波蘭瑞典在波羅的海首次軍事演習 回應俄羅斯威脅

中央社／ 華沙23日專電

波蘭瑞典22日首度進行雙邊「哥特蘭哨兵」（SNEX GotlandSentry）軍事演習，目標是在波羅的海對外釋出威懾與準備聯合防禦的明確訊號。

波蘭筆記（Note From Poland）媒體表示，波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）在X社群公布訊息，稱這是兩國「歷來第一次此類聯合行動」。演習體現本月初雙方簽署軍事技術合作意向書後的行動，聚焦快速部署與集體防禦程序驗證。

波蘭作戰司令部（Dowództwo Operacyjne RSZ）說明，SNEX（Short Notice Exercise）為「短通知演習」，以極短準備時間檢驗部隊實戰待命、指揮彈性與互通互操作性；此次演練特別展示兩軍以空運、海運、陸運在哥特蘭島（Gotland）與波羅的海周邊的快速投送能力。

指揮部強調，波羅的海是「歐洲最敏感的戰略地區之一」，在當前安全環境下尤為關鍵。

根據瑞典國防部表示，9月2日瑞典國防部長約松（Pål Jonson）與科西尼亞克-卡米什在華沙簽署軍事技術合作意向書，宣示深化聯合演習、聯訓與技術協作等。約松稱此為「朝深化技術與軍事合作邁出的重要一步」。

不久後，瑞典透過國防物資管理局（FMV）與波蘭軍備集團旗下MESKO公司在倫敦國際防務與安全裝備展（DSEI，International Defence & Security EquipmentExhibition）展上簽署合約，以約30億瑞典克朗（約新台幣97億元）採購「雷霆（Piorun）」可攜式防空系統（MANPADS）。

此次演習也與更廣泛的北約東翼強化相互呼應。波蘭與瑞典先前承諾在巡邏、監視與空防上加強分工，以回應俄羅斯在波羅的海的挑釁與混合威脅。「哥特蘭哨兵」演習被視為兩國把條約內協作與雙邊技術合作轉化為可操作戰備能力的關鍵一步。

國防部 波蘭 演習 俄羅斯 瑞典 軍事

延伸閱讀

2024史上最熱年 瑞典8條冰河融光 還有30條告急

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

NBA／ 老闆害慘庫明加！傳勇士當年更愛華格納、曾想交易卡盧索

NBA／前兩季只打27場 老鷹送21歲Kobe到籃網

相關新聞

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

聯合國大會在美國紐約開議，川普政府鎖定伊朗祭出禁令，要求伊朗代表團未經國務院允許不得進入好市多（Costco）等多家會員...

拘留編號「4398」！南韓前第一夫人金建希出庭受審 憲政史上首見

南韓前第一夫人金建希24日以被告身分出庭，參加被控貪腐案的首次庭訊，也因法院允許媒體進行拍攝，讓韓憲政史上首位前第一夫人...

川普與魯拉「關鍵20秒擁抱」 專家分析背後角力：潛藏政治訊號

在第80屆聯合國大會上，巴西總統魯拉與美國總統川普之間的短暫互動，引發國際媒體與政界的廣泛關注。這場僅持續數十秒的會面，...

南韓「全拋世代」人口危機，AI能否成為救命稻草？

當今世界各國普遍面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，如何設計有效政策已成為治理核心課題。以南韓為例，其出生率長期位居全球最低，新當選的李在明政府也承諾投入鉅額資源推動新婚住房補助、家庭稅收優惠、托育津貼等措施，是否能扭轉下滑趨勢，外界仍不看好。

國際承認巴勒斯坦 反制抗以效果仍有限？一文看懂以巴問題來龍去脈

近來英國、法國、加拿大、澳洲與葡萄牙等國紛紛承認巴勒斯坦，希望給以色列（在加薩走廊的殺戮）壓力。承認巴勒斯坦的意義為何？承認巴勒斯坦有助以色列停止加薩戰爭嗎？本文將從以巴衝突的起源，國家承諾的國際法意義，以及學者對現況的分析切入，盼帶領讀者了解以巴問題的來龍去脈。

「承認巴勒斯坦是時間問題」日相石破茂聯大演說 譴責以色列進攻加薩

日本首相石破茂今天在聯合國大會發表演說時表示，東京當局承認巴勒斯坦國是時間問題，同時強烈譴責以色列地面進攻巴勒斯坦自治區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。