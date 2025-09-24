聯大演說遇提詞機故障 川普：可能讓演講更有趣

中央社／ 華盛頓23日專電

美國總統川普今天在聯合國大會發表演說時，接連遇到手扶梯突然停下、提詞機壞掉等意外狀況。他事後發文寫道，這2件事或許讓演講比原本更有趣；他還說，自己演講聚焦能源和移民議題，聯大是發表這些重大聲明的最佳場合。

聯合國大會（UN General Assembly）總辯論今天登場，川普（Donald Trump）等國家元首或政府領導人陸續發言。

川普今天在聯大發表近一小時的演說後在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他的演說聚焦能源和移民議題，這是他長期一直談論的議題，而聯大是發表這些重大聲明的最佳場合。

他還提到今天在聯大遇到的狀況，包括提詞機壞了，以及他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘手扶梯準備走向講台時，手扶梯突然停下來。

「但這2件事或許反而讓演講比原本更加有趣」，他說，「能在聯合國演講永遠是一項榮幸，即使他們的設備不太靈光」。

移民議題方面，川普在演講中將矛頭指向聯合國提供現金支持給需要幫助的移民，指控聯合國「資助針對西方國家及其邊境的攻擊」、「支持那些非法進入美國的人」。同時，他不忘誇耀自己強硬打擊移民的政策。

川普還在演說中劍指綠色能源，稱它過於昂貴，再生能源是個「笑話」。

他表示：「在我看來，氣候變遷是有史以來的世界最大騙局…碳足跡是心懷不軌的人編出來的騙局，他們正走向一條徹底毀滅的道路」。

