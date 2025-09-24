聯合國警告：不平等問題未解 社會正義停滯威脅民主

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

聯合國今天警告，儘管近幾十年來在教育普及和減貧方面取得重大進展，但根深蒂固的不平等現象正在侵蝕世界各地人民對體制和民主制度的信任。

法新社報導，30年前，世界各國領導人在哥本哈根齊聚一堂，參加首屆世界社會發展高峰會（WorldSummit for Social Development），並承諾終結貧困、創造就業機會並促進社會融合。

聯合國國際勞工組織（ILO）在最新報告中稱讚，自那次高峰會以來，世界變得「更富裕、更健康、教育程度更高」。當時，該峰會是有史以來規模最大的世界領導人集會。

但報告同時警告：「（發展的）好處分配不均，減少不平等的進展陷入停滯。全球嚴重不平等的現象依然存在。」此報告是在定於11月於卡達舉行的後續峰會前發布的。

國際勞工組織秘書長洪博（Gilbert Houngbo）在聲明中表示：「世界已經取得不可否認的進步，但我們不能忽視仍有數百萬人被剝奪了工作機會與尊嚴。社會正義不僅是道德責任，也是經濟安全、社會凝聚力與和平的關鍵。」

這份報告列出過去30年來的重大成就，包括5至14歲兒童勞動比例從20%減半至10%。

報告指出，全球受極端貧困影響的人口比例已從39%降至10%，小學畢業率則提高17個百分點。

但國際勞工組織同時警告，問題依然「嚴峻且持續」。報告指出，改善工作品質的努力已經停滯不前，全球仍有58%的勞動力處於非正式就業，自1995年以來僅下降2個百分點；強迫勞動人口增加。

然而，儘管失業率降至歷史新低，尤其是在富裕國家，國際勞工組織仍警告，「許多地區的工作品質正在惡化…削弱了經濟安全、保障和權利。」

