哈瑪斯提一半人質換60天休戰 魯比歐：美國不會答應

以哈衝突未歇，以軍正對加薩城展開圍攻，美國國務卿魯比歐表示，美國總統川普的立場是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）立即釋放所有人質，並稱加薩的重建工作必須等到哈瑪斯徹底投降，並釋放人質之後才能展開。

據報導，哈瑪斯近日寫信給川普，提議釋放一半的人質交換60天休戰，不過魯比歐23日受訪時表示，他們沒有看到這封信。

魯比歐說，他不知道哈瑪斯把信給誰，但這並不重要，因為川普的立場很清楚，就算收到來自哈瑪斯的信，他也對這個提議沒有興趣；川普希望48名人質全部獲得釋放，包括20名倖存的人質和28名已經死亡的人質。

魯比歐質疑說，為什麼到現在還在談人質的問題，指哈瑪斯不該繼續挾持任何人質；川普政府就算真的收到哈瑪斯的提議，也會拒絕。

魯比歐表示，以軍現在已經兵臨城下，已經展開攻占加薩城的行動，所有哈瑪斯的領導人幾乎都集中在加薩城；魯比歐說，以軍的行動可能會花一點時間，但哈瑪斯的領袖將不會倖免。

魯比歐說，美國不希望看到這樣的情況發生，只要哈瑪斯繳械投降，並釋放所有人質，加薩的重建和安置巴勒斯坦民眾的工作就能開始。

川普23日於聯合國大會發表談話，他也表示，美國不要哈瑪斯釋放2名或4名人質，而是希望哈瑪斯盡快釋放所有人質。