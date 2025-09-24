聯合國大會發表談話 川普批聯合國只會說不會做
美國總統川普23日於聯合國大會發表談話，他公開批評聯合國只會說不會做；川普說，他協助停止7場戰爭，但聯合國一次都沒有幫忙；川普說，聯合國只給他壞掉的電扶梯和提詞機。
川普23日於聯合國大會發表談話，這是他第二任總統任期上台後首度返回聯合國；由於不少西方國家近期都宣布承認巴勒斯坦的國家地位，以表達對以色列在加薩軍事行動的不滿，外界都很關注川普會在談話中表達立場。
川普在談話中表示，他在上任後的7個月內結束了7場外界視為「無法結束的戰爭」，其中有戰爭持續超過30年之久，包括泰國和柬埔寨、科索沃和塞爾維亞、剛果和盧安達、巴基斯坦和印度、以色列和伊朗、埃及和衣索比亞，以及亞美尼亞和亞塞拜然之間的衝突。
川普說，他在7個月內所完成的成就，沒有任何領袖可以企及，他非常榮幸可以完成這件事；川普也說，很不幸的是他在做這些事，而不是聯合國。
川普並表示，聯合國從來沒有嘗試給予任何幫助，他也從來沒有收到來自聯合國的電話，希望能協助敲定和平協議。
由於川普發談話時，提詞機發生故障，川普說，他只從聯合國得到壞掉的電扶梯和提詞機。
川普說，他在談判結束後才發現聯合國從來沒有出現，並質疑「聯合國存在的目的是什麼？」川普說，聯合國有很大的潛力，但從來沒有實踐其潛力。
川普說，聯合國現在只會寫言詞強烈的信，但從來不執行，只是空洞的文字；川普說，空洞的文字無法解決戰爭；川普說，唯一能解決戰爭的只有行動。
川普說，他幫忙結束這些戰爭，過去也促成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），卻沒有得到任何功勞；川普說，有人認為他應該得到諾貝爾和平獎，但他更重視拯救生命。
