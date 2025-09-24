涉行賄尹錫悅妻 南韓統一教主遭押

韓聯社報導，首爾中央地方法院廿三日裁定收押「統一教」會長韓鶴子，她被控涉嫌賄賂前總統尹錫悅的妻子金建希，且有滅證之虞。

八十二歲的韓鶴子因涉嫌賄賂金建希而於上周接受檢方訊問，之後遭檢方聲請羈押。韓鶴子是統一教創辦人文鮮明的遺孀，文鮮明已在二○一二年過世。

路透報導，檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值八千萬韓元（約台幣一七四萬元）賄賂，包括兩個香奈兒包包和一條鑽石項鍊，作為協助統一教推動商業利益的報酬。

金建希的律師否認她收受禮物等指控。韓鶴子也否認參與任何非法行為，稱針對她的指控內容是「假消息」。

檢方指控韓鶴子與統一教一名前主管合謀，在二○二二年四月至七月間行賄金建希。韓鶴子也被控提供尹錫悅陣營一名國會議員一億韓元（約台幣二百廿萬元），幫助教會獲得好處。

檢方聲稱，韓鶴子批准這名教會前主管的行為，但統一教聲稱這名主管是以個人身分行事。

韓鶴子收押後，統一教會發表聲明說，「我們謙卑地接受法院裁決，我們將忠實地配合即將進行的調查和審判，以查明真相，並盡全力利用這次機會恢復人們對我們教會的信任」。