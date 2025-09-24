聽新聞
馬來西亞總理安華：東帝汶將於下月加入東協

聯合報／ 國際中心／綜合報導
馬來西亞總理安華（前右）23日訪問東帝汶首都狄力，和東帝汶總統霍塔（前左）一起檢閱儀隊。法新社
馬來西亞總理安華（前右）23日訪問東帝汶首都狄力，和東帝汶總統霍塔（前左）一起檢閱儀隊。法新社

馬來西亞總理安華廿三日在東帝汶宣布，東帝汶預定十月正式成為東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）第十一個成員國。馬來西亞現為東協輪值主席國。

法新社報導，安華在東帝汶首都狄力訪問時說，東帝汶將在大馬首都吉隆坡一場全球領袖峰會中正式加入東協。

安華與東帝汶總統霍塔會談後，在記者會上表示：「東帝汶加入東協，將為我們所有人帶來巨大益處。」

安華說，他與霍塔在雙邊會談中也討論貿易、投資、觀光、教育、國防等議題。

東帝汶是東南亞最年輕的國家，二○○二年脫離印尼獨立。該國經濟仍高度仰賴石油資源，並持續為社會極度不平等、營養不良、失業等問題所苦。

本月稍早，數以千計民眾在學生帶領下集結示威，抗議政府計畫斥資數百萬美元，為該國六十五名國會議員每人購買一輛豐田普拉多（Prado）休旅車，以及為前國會議員提供終身退休俸。

示威民眾連兩天與警方爆發衝突，之後國會一致通過決議取消新車採購案，在退休俸議題上也順應民意讓步。

東協於一九六七年由五個創始成員國成立，隨後擴大，上次有新成員加入為一九九九年的柬埔寨。

美國總統川普已確認將出席十月廿六日至廿八日在吉隆坡舉辦的東協峰會。

馬來西亞總理安華：東帝汶將於下月加入東協

馬來西亞總理安華廿三日在東帝汶宣布，東帝汶預定十月正式成為東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）第十一個成員國。馬來西亞現為東協輪...

