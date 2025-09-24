川普聯大開砲！批聯合國只會空談 「氣候變遷是騙局」

美國總統川普廿三日在紐約舉行的聯合國大會總辯論發表演說，聲稱他在任內結束七場戰爭，但聯合國對此沒提供幫助；他批評聯合國只會空談，也斥責歐洲未能協助讓俄烏停戰。

川普批評聯合國不只沒解決應解決的問題，有時還製造新問題，例如透過資助移民，造成移民問題失控。對部分國家單方面承認巴勒斯坦，川普說這是對哈瑪斯的獎賞。

對俄烏戰爭，川普說中國大陸和印度為首國家採購俄國石油資助戰爭，但部分北約國也買俄國能源，這樣做就是在「資助一場針對他們自己的戰爭」。他稱這「令人尷尬」應停止。

川普表示，如果俄羅斯不願達成結束戰爭的協議，美國準備對俄羅斯徵收「一輪非常強硬的關稅」。但他補充說，為了使這項措施有效，歐洲國家需要加大力度，與美國一起「採取完全相同的措施」。

川普還說，氣候變遷是「有史以來最大的騙局」。他呼籲世界各國領導人遠離氣候政策這場「綠色騙局」，否則「你們的國家將會失敗」。

這是川普二○二○年以來首次在聯合國發表演說。他一上台首先就提到講台的提詞器壞了，還說操作提詞器的人會有大麻煩，接著吹噓他在經濟和遏制非法越境方面取得的成就。

川普表示，「我們已是世界上最熱門的國家，沒有其他國家能匹敵。美國擁有世界上最強的經濟、最強的邊界、最強的軍隊、最牢固的友誼」，他表示現在是「美國的黃金時代」。

ＣＮＮ說，川普二○一八年在聯合國演說也曾發表類似的誇耀說法，引發台下各國代表們大笑，但這次聽眾們對他的說法保持沉默專注聆聽。

川普大談外交成就，聲稱在短短七個月內「結束了七場無休止的戰爭」。還說伊朗是頭號「恐怖主義支持者」，不能被允許擁有核武。川普提到他今年稍早下令空襲伊朗主要核設施，「我們做了人們廿二年來一直想做的事情」。

今年聯大總辯論在美東時間廿三日上午九時（台灣時間晚間九時）開始。聯合國秘書長古特瑞斯與本屆聯大主席貝爾伯克開場後，川普是第二名登台的國家領袖，前後分別是巴西總統魯拉、印尼總統普拉伯沃。總辯論廿九日結束。

紐約時報說，川普這次演說是闡述美國應如何在海外施展或保留力量的願景。川普回任後急劇改變美國外交政策，大致不再使用非軍事性「軟實力」，大砍外援、裁撤美國國際開發總署。他拒絕對烏克蘭提供更多援助，也不願試圖對以色列擴大加薩軍事行動設限。