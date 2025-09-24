聽新聞
川普籲孕婦勿吃止痛藥「會生出自閉兒」 醫砲轟毫無根據

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普22日在白宮記者會宣稱止痛藥泰諾含活性成分乙醯胺酚與兒童自閉症有關。路透
美國總統川普22日在白宮記者會宣稱止痛藥泰諾含活性成分乙醯胺酚與兒童自閉症有關。路透

美國總統川普廿二日警告孕婦應避免服用非處方止痛藥泰諾（Tylenol），宣稱該藥品所含「乙醯胺酚」成分與自閉症有關，還說「沒有理由」讓新生兒接種Ｂ肝疫苗。這些說法立即引發醫學界反駁。

川普廿二日在白宮記者會表示：「服用泰諾不好。我認為你們不應該服用，而且在整個懷孕期間都不應該服用。」他強調，孕婦若撐不下去必須服用，就應限制用量。

泰諾（Tylenol）與常見的普拿疼都屬於止痛退燒藥，主要成分都是乙醯胺酚。台灣一些感冒退燒藥或止咳糖漿，都含有「乙醯胺酚」。

對於川普說法，美國婦產科醫師學會（ＡＣＯＧ）重申，孕期使用乙醯胺酚是安全的。ＡＣＯＧ會長弗萊施曼指出，川普這種說法會向孕婦傳遞錯誤訊息，讓需要用藥的患者卻步。

美國疾病防治中心報告指出，二○二二年美國每卅一名八歲兒童中就有一人被診斷為自閉症譜系障礙（ＡＳＤ）。二○○○年數據顯示，美國每一百五十名兒童中就有一人患自閉症。

專家認為，自閉症與遺傳有關，盛行率上升主因是篩檢更普及和診斷標準改變。女性在孕期服用泰諾是因為發燒、疼痛或感染，這些問題可能才是潛在自閉症風險根源，而不是用於緩解症狀的藥物。

另外，川普還在沒有證據情況下宣稱，「沒有理由」讓新生兒接種Ｂ肝疫苗，「我會建議等孩子十二歲身體發育成熟後再施打」。

這番言論違背醫界廣泛共識，即為了預防母嬰垂直傳染Ｂ型肝炎，最好在新生兒出生廿四小時內接種Ｂ肝疫苗。

川普還誇大扭曲疫苗接種過程，他說：「這是很糟的事，他們像給馬打針一樣。他們有一大缸八十種疫苗吧，我猜八十種混合物，注射到小小孩脆弱的身體。」

這些話引發醫界嚴厲批評，華盛頓郵報指出，川普在記者會上連乙醯胺酚都唸不好，卻再度在電視上「裝醫師」。

報導說，川普第一任期一度天天在白宮開記者會談新冠疫情，卻經常給出可笑建議。他曾提議將「紫外線」導入體內治療新冠，並把奎寧當作是新冠「神藥」，遭醫界駁斥。種種錯誤建議中，最誇張的莫過於建議注射消毒劑對抗新冠病毒。他事後聲稱是在「開玩笑」，但這類記者會不久後便停止舉行。

自閉症 川普 疫苗 孕婦 新生兒 懷孕 普拿疼

