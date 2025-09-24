川普籲孕婦勿吃止痛藥「會生出自閉兒」 醫砲轟毫無根據

美國總統川普廿二日警告孕婦應避免服用非處方止痛藥泰諾（Tylenol），宣稱該藥品所含「乙醯胺酚」成分與自閉症有關，還說「沒有理由」讓新生兒接種Ｂ肝疫苗。這些說法立即引發醫學界反駁。

川普廿二日在白宮記者會表示：「服用泰諾不好。我認為你們不應該服用，而且在整個懷孕期間都不應該服用。」他強調，孕婦若撐不下去必須服用，就應限制用量。

泰諾（Tylenol）與常見的普拿疼都屬於止痛退燒藥，主要成分都是乙醯胺酚。台灣一些感冒退燒藥或止咳糖漿，都含有「乙醯胺酚」。

對於川普說法，美國婦產科醫師學會（ＡＣＯＧ）重申，孕期使用乙醯胺酚是安全的。ＡＣＯＧ會長弗萊施曼指出，川普這種說法會向孕婦傳遞錯誤訊息，讓需要用藥的患者卻步。

美國疾病防治中心報告指出，二○二二年美國每卅一名八歲兒童中就有一人被診斷為自閉症譜系障礙（ＡＳＤ）。二○○○年數據顯示，美國每一百五十名兒童中就有一人患自閉症。

專家認為，自閉症與遺傳有關，盛行率上升主因是篩檢更普及和診斷標準改變。女性在孕期服用泰諾是因為發燒、疼痛或感染，這些問題可能才是潛在自閉症風險根源，而不是用於緩解症狀的藥物。

另外，川普還在沒有證據情況下宣稱，「沒有理由」讓新生兒接種Ｂ肝疫苗，「我會建議等孩子十二歲身體發育成熟後再施打」。

這番言論違背醫界廣泛共識，即為了預防母嬰垂直傳染Ｂ型肝炎，最好在新生兒出生廿四小時內接種Ｂ肝疫苗。

川普還誇大扭曲疫苗接種過程，他說：「這是很糟的事，他們像給馬打針一樣。他們有一大缸八十種疫苗吧，我猜八十種混合物，注射到小小孩脆弱的身體。」

這些話引發醫界嚴厲批評，華盛頓郵報指出，川普在記者會上連乙醯胺酚都唸不好，卻再度在電視上「裝醫師」。

報導說，川普第一任期一度天天在白宮開記者會談新冠疫情，卻經常給出可笑建議。他曾提議將「紫外線」導入體內治療新冠，並把奎寧當作是新冠「神藥」，遭醫界駁斥。種種錯誤建議中，最誇張的莫過於建議注射消毒劑對抗新冠病毒。他事後聲稱是在「開玩笑」，但這類記者會不久後便停止舉行。