美日韓外長 聚焦台海和平

美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間廿二日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變南海現況的企圖，也強調維持台海安全穩定的重要性，並對台灣周邊愈來愈多破壞穩定的行為表達憂心。

美日韓共同聲明表示，三國歡迎海岸巡防的共同合作，包括交換知識和經驗，以強化海上事件的反應，同時提供能力來支持東協成員國；三國也承諾在「三邊海上安全和執法合作框架」之下來應對多方面的海上挑戰，並提供共同能力來建立支持，協助地區的夥伴。

共同聲明也指出，國務卿和兩位外交首長強烈反對任何對南海非法的海上主張，以及執行主張的企圖；反對任何改變現況的嘗試，包括在印太水域做出危險和破壞穩定的行為，這也包含南海；三方強調維持自由和開放的印太的承諾，並堅持國際法律，包括自由航行、飛越，以及其他海域的合法使用。

三國也在共同聲明中強調維持台海和平和穩定的重要性，並對台灣周邊不斷增加、出現破壞穩定的行為表達憂心；國務卿和兩位外交首長鼓勵兩岸問題透過和平的方式解決，並反對任何單方面改變現狀的企圖；他們也表達支持台灣有意義地參與適當的國際組織。