79%美國人 認同續留聯合國

聯合國成立八十周年，蓋洛普廿二日公布民調顯示，百分之六十美國民眾認為聯合國有存在必要，與過去十年相比略有下降。百分之六十三則認為聯合國在解決全球問題方面表現不佳；百分之十七支持美國退出。

從黨派角度來看，共和黨支持者更可能認為聯合國沒有必要存在，民主黨通常對聯合國持更正面看法。這份民調顯示，百分之五十九共和黨支持者認為聯合國沒有發揮必要作用，只有百分之十九的民主黨支持者持相同看法。美國Politico政治新聞網指出，一九九七年的民調曾顯示，百分之八十五美國人認為聯合國在世界上扮演必要角色，如今這個數字只剩百分之六十。

大多數美國人仍支持美國政府為聯合國提供資金，百分之卅五希望維持現有水準，百分之廿五盼追加，百分之卅七表示傾向減少資金。百分之七十九美國人認為美國應續留聯合國，百分之十七認為美國應該退出。

共和黨支持者更傾向主張美國應退出聯合國。只有百分之四民主黨支持者持這種觀點，獨立選民為百分之十七，共和黨受訪者則達百分之卅六。

美國是聯合國最大金主，承擔百分之廿二常規預算，而美國總統川普一貫主張美國應減少參與國際組織，削減對外援助。

這項民調於八月一日至廿日隨機電訪一○九四名美國成年人，抽樣誤差為正負四個百分點。