79%美國人 認同續留聯合國

聯合報／ 國際中心／綜合報導

聯合國成立八十周年，蓋洛普廿二日公布民調顯示，百分之六十美國民眾認為聯合國有存在必要，與過去十年相比略有下降。百分之六十三則認為聯合國在解決全球問題方面表現不佳；百分之十七支持美國退出。

從黨派角度來看，共和黨支持者更可能認為聯合國沒有必要存在，民主黨通常對聯合國持更正面看法。這份民調顯示，百分之五十九共和黨支持者認為聯合國沒有發揮必要作用，只有百分之十九的民主黨支持者持相同看法。美國Politico政治新聞網指出，一九九七年的民調曾顯示，百分之八十五美國人認為聯合國在世界上扮演必要角色，如今這個數字只剩百分之六十。

大多數美國人仍支持美國政府為聯合國提供資金，百分之卅五希望維持現有水準，百分之廿五盼追加，百分之卅七表示傾向減少資金。百分之七十九美國人認為美國應續留聯合國，百分之十七認為美國應該退出。

共和黨支持者更傾向主張美國應退出聯合國。只有百分之四民主黨支持者持這種觀點，獨立選民為百分之十七，共和黨受訪者則達百分之卅六。

美國是聯合國最大金主，承擔百分之廿二常規預算，而美國總統川普一貫主張美國應減少參與國際組織，削減對外援助。

這項民調於八月一日至廿日隨機電訪一○九四名美國成年人，抽樣誤差為正負四個百分點。

川普聯大開砲！批聯合國只會空談 「氣候變遷是騙局」

美國總統川普廿三日在紐約舉行的聯合國大會總辯論發表演說，聲稱他在任內結束七場戰爭，但聯合國對此沒提供幫助；他批評聯合國只...

聯合國80周年 重要性面臨危機

聯合國安理會因大國角力癱瘓，無力阻止俄烏、加薩戰爭，美國為首的幾國也重新考慮對聯合國的資金承諾，聯合國旗下機構面臨預算大...

法國正式承認巴勒斯坦建國

法國總統馬克宏廿二日在紐約聯合國大會討論「以巴兩國方案」的峰會發表演說，正式承認巴勒斯坦建國，獲得現場一四○多位代表熱烈...

79%美國人 認同續留聯合國

聯合國成立八十周年，蓋洛普廿二日公布民調顯示，百分之六十美國民眾認為聯合國有存在必要，與過去十年相比略有下降。百分之六十...

美日韓外長 聚焦台海和平

美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間廿二日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變...

未直接點名…石破茂談自民黨總裁選舉 政論家：暗示支持「這2人」

日本首相石破茂今天被問到對於自民黨總裁（黨主席）選舉的期待時表示，「如果能由過去1年來與政權共同努力、能承接基本政策的人...

