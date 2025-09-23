法國正式承認巴勒斯坦建國

法國總統馬克宏廿二日在紐約聯合國大會討論「以巴兩國方案」的峰會發表演說，正式承認巴勒斯坦建國，獲得現場一四○多位代表熱烈掌聲。

此舉將激怒以色列與美國。以色列總理內唐亞胡預計九月廿九日會晤美國總統川普，決定如何回應，以色列官員透露可能以併吞約旦河西岸作為反擊，而且不排除對法國祭出反制措施。

法國與沙烏地阿拉伯廿二日在聯合國主持這項「兩國方案」解決以巴衝突峰會，馬克宏呼籲結束以色列在加薩的戰爭、釋放遭哈瑪斯挾持的人質，並重申需要訴諸兩國方案解決以巴衝突。

馬克宏指出，「沒有任何理由能為加薩戰爭開脫」，而如今「時機已經成熟，緊急狀況無處不在。和平的時刻就是現在，再拖下去就太遲了」，並表示「法國今天承認巴勒斯坦國，為了實現巴勒斯坦人和以色列人和平共處」。

隨後安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他和摩納哥等國也表態承認巴勒斯坦國。先前英國、澳洲、加拿大和葡萄牙相繼宣布承認巴勒斯坦國。目前聯合國一九三個成員國中，約四分之三承認巴勒斯坦為國家。

然而，這波國際承認巴勒斯坦國風潮，預料不會對當地情況產生任何實質影響。以色列正對加薩發動另一場大規模攻勢，並在其占領的約旦河西岸擴大屯墾區。

遭美拒發簽證而無法赴紐約與會的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，在兩國方案峰會發表視訊演說，呼籲控制加薩地區的哈瑪斯組織向自治政府繳械，並譴責哈瑪斯二○二三年襲擊以色列。

阿巴斯說，「哈瑪斯將不會在治理加薩扮演任何角色」。由於遭美國拒發簽證，阿巴斯未能親自出席峰會。

在巴勒斯坦自治政府所在地約旦河西岸城市雷馬拉，當地居民對獲得各國承認反應相當冷淡，新聞節目幾無播放馬克宏宣布承認巴勒斯坦國畫面，大多數人也不關心。十八歲的居民柴恩說，當然這是件好事，「但就算全世界都承認，巴勒斯坦處境也不會變好」。