快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

法國正式承認巴勒斯坦建國

聯合報／ 編譯盧思綸尤寶琪／綜合報導
聯合國大會廿二日舉辦「以巴兩國方案」峰會，以色列代表缺席。（美聯社）
聯合國大會廿二日舉辦「以巴兩國方案」峰會，以色列代表缺席。（美聯社）

法國總統馬克宏廿二日在紐約聯合國大會討論「以巴兩國方案」的峰會發表演說，正式承認巴勒斯坦建國，獲得現場一四○多位代表熱烈掌聲。

此舉將激怒以色列與美國。以色列總理內唐亞胡預計九月廿九日會晤美國總統川普，決定如何回應，以色列官員透露可能以併吞約旦河西岸作為反擊，而且不排除對法國祭出反制措施。

法國與沙烏地阿拉伯廿二日在聯合國主持這項「兩國方案」解決以巴衝突峰會，馬克宏呼籲結束以色列在加薩的戰爭、釋放遭哈瑪斯挾持的人質，並重申需要訴諸兩國方案解決以巴衝突。

馬克宏指出，「沒有任何理由能為加薩戰爭開脫」，而如今「時機已經成熟，緊急狀況無處不在。和平的時刻就是現在，再拖下去就太遲了」，並表示「法國今天承認巴勒斯坦國，為了實現巴勒斯坦人和以色列人和平共處」。

隨後安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他和摩納哥等國也表態承認巴勒斯坦國。先前英國、澳洲、加拿大和葡萄牙相繼宣布承認巴勒斯坦國。目前聯合國一九三個成員國中，約四分之三承認巴勒斯坦為國家。

然而，這波國際承認巴勒斯坦國風潮，預料不會對當地情況產生任何實質影響。以色列正對加薩發動另一場大規模攻勢，並在其占領的約旦河西岸擴大屯墾區。

遭美拒發簽證而無法赴紐約與會的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，在兩國方案峰會發表視訊演說，呼籲控制加薩地區的哈瑪斯組織向自治政府繳械，並譴責哈瑪斯二○二三年襲擊以色列。

阿巴斯說，「哈瑪斯將不會在治理加薩扮演任何角色」。由於遭美國拒發簽證，阿巴斯未能親自出席峰會。

在巴勒斯坦自治政府所在地約旦河西岸城市雷馬拉，當地居民對獲得各國承認反應相當冷淡，新聞節目幾無播放馬克宏宣布承認巴勒斯坦國畫面，大多數人也不關心。十八歲的居民柴恩說，當然這是件好事，「但就算全世界都承認，巴勒斯坦處境也不會變好」。

延伸閱讀

「處境不會變好」巴勒斯坦人對國際承認冷感 不看好止戰

馬克宏在聯合國會議上宣布 法國承認巴勒斯坦國

法國也承認巴勒斯坦 G7已有3國加入

馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

相關新聞

馬來西亞總理安華：東帝汶將於下月加入東協

馬來西亞總理安華廿三日在東帝汶宣布，東帝汶預定十月正式成為東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）第十一個成員國。馬來西亞現為東協輪...

川普籲孕婦勿吃止痛藥「會生出自閉兒」 醫砲轟毫無根據

美國總統川普廿二日警告孕婦應避免服用非處方止痛藥泰諾（Tylenol），宣稱該藥品所含「乙醯胺酚」成分與自閉症有關，還說...

川普聯大開砲！批聯合國只會空談 「氣候變遷是騙局」

美國總統川普廿三日在紐約舉行的聯合國大會總辯論發表演說，聲稱他在任內結束七場戰爭，但聯合國對此沒提供幫助；他批評聯合國只...

聯合國80周年 重要性面臨危機

聯合國安理會因大國角力癱瘓，無力阻止俄烏、加薩戰爭，美國為首的幾國也重新考慮對聯合國的資金承諾，聯合國旗下機構面臨預算大...

法國正式承認巴勒斯坦建國

法國總統馬克宏廿二日在紐約聯合國大會討論「以巴兩國方案」的峰會發表演說，正式承認巴勒斯坦建國，獲得現場一四○多位代表熱烈...

79%美國人 認同續留聯合國

聯合國成立八十周年，蓋洛普廿二日公布民調顯示，百分之六十美國民眾認為聯合國有存在必要，與過去十年相比略有下降。百分之六十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。