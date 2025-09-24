黃仁勳押注AI模型 質疑者認研發面臨瓶頸

華爾街日報分析，輝達與OpenAI建立夥伴關係，押注ＡＩ模型持續革新，有朝一日將比人類更聰明。相對的，某些人士則抱持懷疑態度，認為ＡＩ模型研發已經面臨瓶頸。

這項策略合作消息傳出後，輝達股價廿二日上揚近百分之四，市值直逼四點五兆美元，傲視全球企業。另外，甲骨文與OpenAI日前宣布簽訂價格三千億美元算力採購合約，也讓甲骨文市值成長近三分之一，來到大約一兆美元。這兩筆投資計畫凸顯OpenAI儼然已成ＡＩ榮景核心。

輝達向客戶保證，和OpenAI達成投資一千億美元並共同擴張ＡＩ基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶的關係。