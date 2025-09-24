聽新聞
黃仁勳押注AI模型 質疑者認研發面臨瓶頸

聯合報／ 編譯盧思綸、顏伶如、劉忠勇／綜合報導

華爾街日報分析，輝達OpenAI建立夥伴關係，押注ＡＩ模型持續革新，有朝一日將比人類更聰明。相對的，某些人士則抱持懷疑態度，認為ＡＩ模型研發已經面臨瓶頸。

這項策略合作消息傳出後，輝達股價廿二日上揚近百分之四，市值直逼四點五兆美元，傲視全球企業。另外，甲骨文與OpenAI日前宣布簽訂價格三千億美元算力採購合約，也讓甲骨文市值成長近三分之一，來到大約一兆美元。這兩筆投資計畫凸顯OpenAI儼然已成ＡＩ榮景核心。

輝達向客戶保證，和OpenAI達成投資一千億美元並共同擴張ＡＩ基礎設施的重大交易，不會影響和其他客戶的關係。

反制南非 我祭晶片等47貨品禁令

針對南非官方先前片面公告將台灣兩辦事處更名、降等，經濟部昨天提出反制措施，公告出口南非的積體電路、晶片、記憶體等四十七項...

黃仁勳押注AI模型 質疑者認研發面臨瓶頸

華爾街日報分析，輝達與OpenAI建立夥伴關係，押注ＡＩ模型持續革新，有朝一日將比人類更聰明。相對的，某些人士則抱持懷疑...

新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenA...

輝達3兆元投資OpenAI 黃仁勳被封資訊科技界皇帝

晶片巨頭輝達廿二日宣布，將投資人工智慧大廠OpenAI高達一千億美元（約台幣三兆元），為OpenAI打造下一代ＡＩ數據中...

涉行賄尹錫悅妻 南韓統一教主遭押

韓聯社報導，首爾中央地方法院廿三日裁定收押「統一教」會長韓鶴子，她被控涉嫌賄賂前總統尹錫悅的妻子金建希，且有滅證之虞。

馬來西亞總理安華：東帝汶將於下月加入東協

馬來西亞總理安華廿三日在東帝汶宣布，東帝汶預定十月正式成為東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）第十一個成員國。馬來西亞現為東協輪...

