新聞眼／輝達布局AI基建 助美取得制霸權

全球ＡＩ晶片霸主輝達近月宣布兩項重大投資，一是斥資五十億美元取得英特爾近百分之廿股權，二是豪砸一千億美元，投資OpenAI興建用電量高達十ＧＷ用量的數據中心。

兩項看似不同領域的投資，卻可視為協助美國政府拉大與中國ＡＩ技術差距重要布局。前者基於國安考量，肩負須扶持純美系晶圓廠脫離財務困境，進而將先進ＡＩ晶片留在美國生產；後者則助力美國ＡＩ基礎建設，加速ＡＩ新創蓬勃發展，並與衛星通訊銜接，助美國取得ＡＩ制霸權。

對滿手現金且未來兩年訂單大排長龍的輝達而言，前者投資只是去年營收十分之一，不會造成財務負擔，更可視為輝達在全球建構ＡＩ基礎建設之餘，也順勢將英特爾具優勢的x86核心中央處理器整合在輝達的ＡＩ系統，與其繪圖處理器（ＧＰＵ）、NVLink高速傳輸及軟體，鞏固輝達在數據中心的產品組合外，也有助於將ＧＰＵ加速運算能力推進至個人電腦與企業級運算環境等多元場景。

至於投資OpenAI千億美元，才是輝達未來想成為全球ＡＩ基礎核心真正盤算。且若將先前OpenAI與甲骨文達成的採購協議，視為川普政府希望輝達串聯雲端服務業者如OpenAI、甲骨文和軟銀等業者打造的ＡＩ基礎建構，輝達正以這套投資架構配合美國外交政策，在中國以外地區布建整個ＡＩ基礎建設，由點到面，例如稍早的中東、馬來西亞、印度到最近的英國及加碼投資美國，進而與未來的衛星通訊或太空計畫接軌，美國即可拉開與中國的ＡＩ科技角力。

熟悉財務操作的分析師表示，若把OpenAI合作夥伴甲骨文也納入聯盟成員，輝達投資OpenAI的錢，就會以發揮乘數效果般加乘作用，例如OpenAI獲取投資金額後向甲骨文下單，然後甲骨文再向輝達採購先進的ＡＩ系統，形成良性循環，三方都會得到好處。

輝達投資OpenAI，市場預期其他雲端服務業者也會跟進找策略投資夥伴，讓ＡＩ資本支出焦點轉回基礎建設。

此外，輝達與OpenAI合作，不僅包含資金投入，更涉及軟硬體共同優化。市場分析認為，這等同輝達在ＡＩ生態鏈最關鍵的下游應用端，直接綁定全球最具影響力的模型開發者。

而輝達連續出手的戰略思維，也一如執行長黃仁勳所說，輝達已不再是單純賣硬體或軟體的科技公司，而是「ＡＩ基礎建設設施公司」。

不過，輝達的戰略布局宏大，風險也不可忽視。首先，投入千億美元資金，若OpenAI未能在商業化或技術突破取得成果，可能影響投資回報。其次，過度依賴少數合作夥伴，或在政策監管下引發反壟斷疑慮，都是未來潛在挑戰。

此外，ＡＩ基礎設施的快速擴張，對能源、供電與網絡建設提出嚴苛要求，如何在確保永續與合規的前提下完成部署，也將考驗雙方的執行能力。