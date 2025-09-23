快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

聯合國大會維安升級 美特勤局破獲紐約電信威脅

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
聯合國大會一般性辯論在紐約市登場，美國總統川普將發表演說。圖／法新社
聯合國大會一般性辯論在紐約市登場，美國總統川普將發表演說。圖／法新社

世界各國領袖本週在紐約市參加聯合國大會之際，美國特勤局今天表示，他們在紐約地區拆除了一個非法的複雜電子設備網絡，可用來癱瘓紐約電信系統。

法新社報導，聯合國大會（UN General Assembly）一般性辯論今天在紐約市登場，美國總統川普（Donald Trump）預定發表演說。

美國特勤局指出，他們拆除了一個由逾10萬張SIM卡組成的電子設備網絡，被查獲裝置位於聯合國大會會場周邊56公里範圍內。

美國特勤局提及，這些設備除了可以發出匿名電話威脅，還能用來發動各種電信攻擊，包括癱瘓行動電話基地台、實施阻斷服務攻擊，並協助潛在威脅者與犯罪集團之間建立匿名且加密的聯繫。

據報導，這個網絡涵蓋地區包括紐約州、康乃狄克州及紐澤西州。

紐約 美國 聯合國

延伸閱讀

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

馬克宏在聯合國會議上宣布 法國承認巴勒斯坦國

被制裁近60年 敘利亞總統今首度在聯合國發言

台灣未獲邀入ICAO 加國公共事務頻道全程直播關注

相關新聞

未直接點名…石破茂談自民黨總裁選舉 政論家：暗示支持「這2人」

日本首相石破茂今天被問到對於自民黨總裁（黨主席）選舉的期待時表示，「如果能由過去1年來與政權共同努力、能承接基本政策的人...

俄噴射機入侵愛沙尼亞領空 北約警告：侵犯東翼領空行徑必須停止

俄羅斯戰鬥噴射機上週侵入愛沙尼亞領空，北大西洋公約組織就此緊急會商後今天警告莫斯科，停止在沿北約東翼的一連串「升級式」領...

東協成員+1！馬來西亞首相宣布「東帝汶10月加入」 成第11個成員國

馬來西亞首相安華今天在東帝汶宣布，東帝汶預定10月正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國。馬來西亞現為東協輪...

航班一度停飛！無人機大鬧北歐2國機場 丹麥總理：不排除俄國涉案

北歐丹麥哥本哈根及挪威奧斯陸機場昨晚因為不明無人機闖入空域，導致航班一度停飛或改道，影響數以千計旅客。丹麥總理佛瑞德里克...

義大利親中政客葛里洛兒子犯輪姦罪 遭法院判刑8年

義大利知名親中派政客葛里洛（Beppe Grillo）的兒子奇羅因輪姦罪，遭法院判處8年徒刑。葛里洛是「五星運動黨」創辦...

不只大舉進軍美國！大陸、印度研究人員也攻占南韓 占比達6成

韓國先驅報（Korea Herald）報導，23日公布的報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。