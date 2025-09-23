聯合國大會維安升級 美特勤局破獲紐約電信威脅
世界各國領袖本週在紐約市參加聯合國大會之際，美國特勤局今天表示，他們在紐約地區拆除了一個非法的複雜電子設備網絡，可用來癱瘓紐約電信系統。
法新社報導，聯合國大會（UN General Assembly）一般性辯論今天在紐約市登場，美國總統川普（Donald Trump）預定發表演說。
美國特勤局指出，他們拆除了一個由逾10萬張SIM卡組成的電子設備網絡，被查獲裝置位於聯合國大會會場周邊56公里範圍內。
美國特勤局提及，這些設備除了可以發出匿名電話威脅，還能用來發動各種電信攻擊，包括癱瘓行動電話基地台、實施阻斷服務攻擊，並協助潛在威脅者與犯罪集團之間建立匿名且加密的聯繫。
據報導，這個網絡涵蓋地區包括紐約州、康乃狄克州及紐澤西州。
