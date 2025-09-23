未直接點名…石破茂談自民黨總裁選舉 政論家：暗示支持「這2人」

日本首相石破茂今天被問到對於自民黨總裁（黨主席）選舉的期待時表示，「如果能由過去1年來與政權共同努力、能承接基本政策的人選上就好了」，雖然他說「不會特意點名誰」，但很明顯是在暗示內閣官房長官林芳正，以及農林水產大臣小泉進次郎。

自民黨總裁選舉5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。

產經新聞報導，石破茂今天出發前往美國參加聯合國大會之前，在首相官邸對記者表示，「（5名候選人）都是獲得20名國會議員推薦的人，可以說都是相當優秀的人」。他進一步說明，「在過去這1年裡，真正與政權共同努力、竭盡心力，並且夠繼承基本政策的人如果能夠當選，我覺得很好」。

他還補充說，「我不會特意指名誰」，但強調無論誰成為自民黨總裁，都希望能夠承接石破政權的基本政策。

政論家田崎史郎在電視直播節目中表示，「雖然他說不會點名，但是話已經說得很明白了，就是林芳正或小泉」，「換句話說，就是不希望高市、茂木或小林得到票」，這3人在過去1年都與石破政權保持一定距離，沒有在政府內任職。

田崎表示，石破茂「今天發言的意義重大，因為剛好是黨員票投票用紙開始寄送的時候，他正是要向這些人傳達訊息」。

自民黨總裁選舉將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，黨員票由91萬多名黨員與黨友共同參與，再按照比例方式分配。

石破茂在去年9月的總裁選舉中，獲得超過20萬張黨員票（分配到黨員票108張）。議員票方面，石破在首輪投票中獲得46票，與高市早苗對決的決選投票中則獲得189票，這些「石破票」的流向成為本次選舉關鍵。

由於這次候選人多達5人，選票分散的結果，進入決選投票的可能性很大，許多候選人陣營已經開始思考相關對策。

共同社報導，自民黨參議員鈴木宗男今天在札幌市受訪時表示，如果進入決選投票，將是高市早苗與小泉進次郎之間的對決，而他本人會支持小泉。他同時透露，第一輪會投給茂木敏充。

鈴木表示，「在處理與中國、韓國、俄羅斯之間的關係時，身為國會議員必須考慮到平衡」。他並表示，「按照目前的態勢，只要小泉在辯論會上不出現重大失誤，（他保有的優勢）應該不會改變」。

鈴木宗男曾在2023、2024年兩度訪問俄羅斯。今年7月的參議院選舉，他以自民黨比例代表候選人身分參選，並以13萬票當選。當時，俄國官媒唯一報導當選、落選情況的特定候選人就是鈴木，並把他介紹為「主張與俄羅斯強化關係的人物」。他也長期與中國保持友好關係。