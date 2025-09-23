幾內亞公投贊成票逾9成 可能為軍政府領袖選總統鋪路

西非國家幾內亞近日舉行新憲公投，投票結果可能讓幾內亞當前的軍政府領袖得以參選總統，初步計票結果顯示，超過9成選民投下贊成票。

美聯社報導，選舉事務總局局長杜黑（DjenabouToure）昨晚告訴記者，在統計完逾8成投票所的選票後，投票率為91.4%，其中贊成票占90.06%，反對票占9.04%。而公投若要通過，投票率需達5成。

西非數個國家近年陸續被軍方接管，幾內亞是其中之一，其他還包括馬利、尼日及布吉納法索。

本次公投是幾內亞自軍方掌權後，邁向文人統治的重要一步，在深受政變衝擊的西非備受關注。但批評者指控這次公投意在奪權，反對黨也呼籲抵制。

部分人士認為，公投是在為軍政府領袖頓波雅（Mamady Doumbouya）爭取總統大位、合法化其軍事統治鋪路。

頓波雅4年前透過政變奪權，但他至今尚未正式表態是否投入即將到來的大選。