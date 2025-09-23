援菲抗中攸關國安 美眾議員促盧比歐確保援助不中斷

美國聯邦眾議院中國特別委員會致函國務卿盧比歐，敦促政府保留對菲律賓的資金支援，以對抗中國在南海的「具侵略性和破壞穩定」行動。信中示警，若資金被削減，恐將威脅美國的安全利益。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）致函盧比歐（Marco Rubio），要求澄清對菲律賓海岸防衛隊的資金安排，同時指出國務院提出大幅刪減2026年度「國際禁毒與執法合作」預算，勢將「重創」幫助這一盟友對抗中國的相關計畫。

這封信函是在中國進一步對地處戰略要道的黃岩島（Scarborough Shoal）加強控制之際發出。黃岩島是亞洲最具爭議的海上地物之一，菲律賓與中國船隻曾多次在此發生衝突。

根據路透社今天看到的信件內容，信中指出：「北京大幅升高其在南海的侵略性行動，包括試圖非法控制菲律賓專屬經濟區的大部分水域。（中國的）海警和海上民兵經常攻擊或以武力脅迫菲律賓船隻。」

「在過去幾個月裡，北京的行為愈發具威脅性，凸顯這一威脅的迫切性。」

這封信件由中國特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議員史坦頓（GregStanton）和摩爾頓（Seth Moulton）共同簽署。

美國一再強調與菲律賓的同盟關係「如鋼鐵般堅定」（ironclad）。今年2月，美國凍結部分對外援助時，菲律賓是少數被豁免削減的國家之一。

華府為菲律賓國防現代化撥款3.36億美元中，有多少將用於海上安全，目前尚不清楚。